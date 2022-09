Joaquín se sincera con Pablo Motos y habla claro sobre su retirada en 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha despedido la semana de 'El Hormiguero' recibiendo a Joaquín, el jugador del Real Betis Balompié. Sobre la mesa muchos asuntos, tanto futbolísticos como televisivos. En este sentido, el deportista ha dado más detalles sobre cómo será su programa en televisión. "Voy a tener a grandísimos artistas como Rosario, Los Morancos, también a Mercedes Milá, Vicente Vallés. Cuando la gente me vea hacer de periodista informativo no se lo va a creer. Lo pasé bastante mal, me perdía".

Además, ha dado más detalles sobre ciertas entrevistas que se podrán ver en el programa, como por ejemplo la de Pedro Duque: "Cuando lo veía en la tele se me iba pareciendo a alguien y para romper un poco el hielo se lo dije: ‘Eres clavao a Lopera'".

Joaquín habla sobre su retirada en 'El Hormiguero'

Pero uno de los momentos más importantes de la entrevista ha llegado cuando Joaquín ha hablado sobre su futuro. En este sentido, el jugador del Betis ha señalado lo siguiente: "La última vez dije aquí que era el último año y no me retiré, así que me da miedo decir nada, la intención es que sea el último año, pero imagínate que entramos en Champions".

El jugador español se iba a retirar al finalizar la pasada temporada, pero la consecución de la Copa del Rey por el equipo verdiblanco hizo que Joaquín renovase un año más. Ahora, Joaquín vuelve a dejar abierto su futuro en función de los resultados deportivos que se cosechen a final de la presente temporada.

Por último, el jugador ha dado varios consejos a las nuevas generaciones de futbolistas: "Para elegir un representante, es importante que tengas un familiar metido y si das con un buen representante que sepa vender, mejor. Quejarse al árbitro no sirve para nada, lo de protestar en los partidos creo que es hasta perjudicial para ti y tu equipo".

Una de las grandes novedades de este curso es Joaquín, el novato, un programa en el que el futbolista se acercará a las profesiones de los rostros más famosos del país como Mercedes Milá, Los Morancos, Rosario, Pablo Motos o Pedro Duque, quienes le mostrarán todos los secretos de su trabajo.

"Todo el mundo conoce a Joaquín como futbolista, pero es un gran showman. Este programa será su introducción al mundo de la televisión, donde estoy segura de que no le irá mal", ha dicho Ferreiro.