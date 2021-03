Joaquín Reyes cuenta su charla secreta con Soraya Sáenz de Santamaría tras su polémica imitación: "Dice mucho"

Este domingo, tras informar de los sucesos de la actualidad junto a los colaboradores, Cristina Pardo hizo una entrevista a Joaquín Reyes en 'Liarla Pardo'. La conductora del espacio se interesó por su opinión sobre el humor en los tiempos que estamos viviendo, haciendo hincapié en la evolución de la sociedad. Ante esto, el cómico opinó que el humor también debe evolucionar con el tiempo.

Por otro lado, hablando de sus parodias, el entrevistado dio a Pardo unas declaraciones en "exclusiva", ya que nunca lo había contado públicamente. Hace unos años, Reyes hizo una polémica imitación de Soraya Sáenz de Santamaría en 'El Intermedio'. Lo que no se sabía es que esta parodia tuvo respuesta y el humorista recibió una llamada de vicepresidencia del Gobierno.

Impactado por haber recibido esa llamada, se sorprendió aún más cuando la protagonista de la escena quiso conocer a Reyes en persona, cuya invitación aceptó sin dudar. "Cuando Soraya Sáenz de Santamaría todavía era vicepresidenta, recibí una llamada: 'Mira, te llamamos de vicepresidencia, Soraya quiere conocerte, que le ha gustado mucho la parodia'", comenzó contando el cómico, asegurando que se quedó a cuadros.

"Me fui a la Moncloa e hice una 'picaeta' con su gabinete; estaba también Fátima Báñez y ahí estuvimos", recordó el entrevistado. "¿Y qué tal?", se interesó la conductora del espacio de laSexta. "Pues muy simpática y muy graciosa", aseguró Reyes. "En la parodia hay un momento en el que yo tiraba un dardo a una foto de María Dolores de Cospedal y eso le hizo una gracia bárbara", confesó el invitado.

"La pregunta es si verdaderamente eso es una parodia o la verdad". señaló la presentadora, entre risas. "Yo creo que me quedé corto. Nos quedamos cortos por parte de El Intermedio", respondió Reyes. "A lo que voy es que, fíjate. Fue una reunión que no trascendió porque no hubo fotos ni nada, simplemente me quería conocer. Le había divertido la parodia y a mí me parece que, cuando eso pasa, dice mucho de la persona parodiada porque demuestra sentido del humor", opinó Reyes, dejando claro que le gustó mucho su invitación y la actitud de la política.

Su visita al apartamento de Moncloa

Por otro lado, el entrevistado confesó que siempre había tenido mucho interés en ver el apartamento que hay en el complejo de Moncloa y Soraya le dio el gusto de hacerlo. "Ya que estaba allí, en el palacio, había oído que había un apartamento y le pregunté a Soraya si me lo podía enseñar y ella me dijo 'claro'", comenzó contando.

"Entonces, cogió las llaves y me enseñó el apartamento que utilizó Alfonso Guerra porque, luego, nadie más había vuelto a vivir allí. Había una freidora que había comprado María Teresa Fernández de la Vega que estaba sin usar. Y vi el apartamento, que me hacía a mí mucha ilusión", recordó Reyes, entre risas.