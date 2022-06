Joaquín Prat se sonroja en directo por lo que una espectadora dice de su vida personal: "Me he puesto a sudar"

Este martes, Joaquín Prat volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuatro al día'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en la invasión de Rusia a Ucrania, en el aumento de los contagios por coronavirus y la viruela del mono, el presentador dedicaba parte del espacio a las multas que impondrá el Gobierno de 60.000 euros por tirar comida. A raíz de esto, el programa realizó una conexión en directo con Leonor, una mujer que enseñaba los mejores trucos para ahorrar en luz, agua, calefacción y en la cesta de la compra.

La señora no tardó en conquistar tanto a los espectadores como al presentador por su alegre personalidad y su desparpajo. De hecho, Prat se quedó encantado con ella nada más saludarla, ya que se refirió a él como ‘alhaja’. "Me encanta, es muy madrileño", opinaba el conductor del espacio con una sonrisa.

No obstante, el momento más llamativo llegó al final de la conexión cuando iban a despedirse. Leonor invitó a Prat a comer en su casa en varias ocasiones para que probase su arroz con pollo y el arroz con leche que cocina. "Esta es vuestra casa. Estáis invitados", insistía la mujer. "Te tomo la palabra de la invitación al arroz con pollo ¿Me puedo llevar a mi hijo?", reaccionaba Prat.

"¡Sí, y a tu mujer! Que como hago mucho...", asentía la señora muy ilusionada, lo que hizo que el presentador soltase una carcajada mientras se tapaba la cara con las manos. "Te puedes traer a tu mujer y si tienes alguna amiga que te guste también te la traes", seguía diciendo Leonor. "Aquí se invita a todo el mundo, Joaquín", apuntaba la reportera entre risas.









"Me he puesto a sudar"

En ese momento, el presentador se sonrojaba y no podía parar de reír, con las manos en la cara. "Un beso, Joaquín, cariño. Muchas gracias. Un beso alhaja", exclamaba la mujer. "Jo***, me he puesto a sudar", reconocía el presentador tras mandar un beso a Leonor, mientras se secaba el sudor de la frente y las lágrimas de los ojos. "Vamos a cambiar de tema", señalaba el comunicador para pasar a la siguiente información y dejar atrás lo sucedido.

Hace unas semanas, Prat confesaba que sigue estando soltero tras su separación. El presentador se ha separado de Yolanda Bravo tras doce años de matrimonio y un hijo en común. La expareja anunció su separación en septiembre del año pasado y hasta el momento ninguno de los dos se había pronunciado al respecto. "Que yo voy solo ya", se decía Prat sobre que va solo a las bodas, dejando claro que está soltero. "Ah, cierto", asentía Sonsoles Ónega.

"Las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así. Si tomas la decisión es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea, pero para mí ha sido un proceso muy traumático. Ahora soy feliz a ratos", se sinceraba el periodista durante su visita a 'Planeta Calleja'.