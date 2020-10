Joaquín Prat estalla contra Pepe del Real y le amenaza: "Te vas a enterar"

Este jueves, la sección dedicada a la crónica social en 'El Programa de Ana Rosa' ha tenido como protagonista la información difundida por Marisa Martín-Blázquez sobre los mensajes de Rocío Carrasco con Gloria Camila. En consecuencia, tanto Antonio David Flores como la hija de Rocío Jurado se han pronunciado y han negado lo que dice la periodista, ya que la acusan de no tener pruebas. Este hecho ha convertido el debate del espacio de Telecinco en una temsa conversación entre Joaquín Prat y Pepe del Real.

"Yo no dudo de que Marisa tiene una fuente, otra cosa es que la fuente esté equivocada", ha opinado Ana Rosa Quintana tras el revuelo causado por la exclusiva publicada por la periodista. En su defensa, Pepe del Real, ha asegurado que su compañera volverá al programa para aclarar el tema y traer nuevas pruebas que confirmen lo que dicen sus fuentes.

En cuanto a las pruebas, el colaborador ha recomendado a los espectadores que utilicen la grabadora de su móvil, ya que, tal y como ha reconocido, él "siempre graba las conversaciones". No obstante, ha recordado que es importante "pedir permiso" y avisar a la gente que está siendo grabada, aunque ha terminado reconociendo que si es para utilizarlo como prueba "no hay que pedir permiso, solo ser precavido para que no te pillen".

De la misma manera, el colaborador ha explicado al público cómo graba las conversaciones con su móvil, incluso ha comentado que existen apliciones que facilitan guardar las declaraciones con seguridad. Ante sus comentarios, el resto de compañeros se han mostrado muy sorprendidos. Ana Rosa Quintana no conseguía pronunciar palabra, mientras que Joaquín Prat ha estallado.

La advertencia de Joaquín Prat

"Tú me grabas una conversación sin mi consentimiento y te vas a enterar", ha advertido a del Real muy enfadado. Acto seguido, el colaborador ha intentado defenderse y ha asegurado que no tienen por qué publicarse. "A mí no me haría ni puñetera gracia que me grabaras sin saber que me estás grabando", ha concluido Prat muy alterado.

Tras escuchar diferentes opiniones al respecto, Quintana y Alessandro Lequio se han posicionado a favor de Prat y han sentenciado que "esas grabaciones son ilegales". "Vamos a ver, ¡que estamos hablando todos los días de las grabaciones de Villarejo!", ha exclamado el presentador de 'Cuatro al día' para dar por finalizado el asunto.