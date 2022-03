Joaquín Prat se emociona en directo por lo que le dice Pepe Domingo Castaño de su padre: "He llorado"

Este miércoles, Joaquín Prat volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuatro al día'. Tras analizar las noticias de actualidad, haciendo hincapié en los datos del coronavirus, la invasión de Rusia a Ucrania y la situación política, el presentador terminó el programa con la entrevista de Pepe Domingo Castaño. El periodista de COPE y 'Tiempo de Juego' intervino en el espacio para presentar su nuevo libro, 'Hasta que se me acaben las palabras'.

Lo que comenzó siendo como una entrevista sobre su nuevo proyecto y la radio, terminó siendo una conversación profunda sobre la vida en la que ambos recordaron a una persona que les une y a la que han querido mucho. Joaquín Prat senior, progenitor del presentador de Mediaset, también fue un gran amigo del mítico locutor. Como consecuencia, en las últimas páginas de su libro, le dedica unas emotivas líneas como homenaje.

“Encantado y emocionado de poder saludarte”, reconocía Prat nada más comenzar la conexión. “Me ha encantado el libro, me ha encantado… hay partes muy emotivas, he llorado cuando he leído partes en las que mencionas a mi queridísimo padre y también he sentido la pasión por el oficio, por tu familia, por tus compañeros, la mala leche que te entra cuando recuerdas las injusticias…”, aseguraba el presentador nada más comenzar su entrevista. A raíz de esto, el comunicador de COPE quiso compartir con él una de las mayores enseñanzas que aprendió del padre del presentador.









"Te quería mucho"



"Tu padre me decía, 'haz feliz siempre a la gente que te escucha', como hacía él. Yo he seguido sus pasos, su camino y sus palabras", recordaba Pepe Domingo Castaño. “Te quería mucho”, aseguraba el presentador de Cuatro al día. “Y yo a él. Era un genio”, aseguraba Castaño, quien también quiso echar la vista atrás para recordar cómo conoció a Joaquín Prat padre décadas atrás.

En aquel momento, el periodista de COPE estaba comenzando en la radio, mientras que Prat ya contaba con una larga trayectoria en el medio: "Yo era un loco de Joaquín Prat, era mi dios y mi ídolo, y quería ser como él. Que de pronto, sin esperarlo, en una cafetería un amigo gallego te presente a tu ídolo y que Joaquín Prat te dé un abrazo... Me dijo: '¿Cómo estás, chaval? Los amigos de Pucho son mis amigos. Y para demostrártelo, como tú vas a trabajar en la radio, esta noche vas a venir de invitado a un programa mío".

En ese momento, el conductor del espacio se mostraba totalmente emocionado y esforzándose por retener las lágrimas en pleno directo. "Tan grandes amigos, tan buenos compañeros", comentaba el presentador de Cuatro al borde de las lágrimas. "Pepe, que no se te acaben nunca las palabras. Te mando un fortísimo abrazo desde la admiración, el respeto y el cariño absoluto”, le despedía el presentador a Pepe Domingo.