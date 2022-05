Joaquín Prat señala a sus compañeros por lo que le hacen en 'El programa de Ana Rosa' : "¿Me quitáis eso?"

El presentador de 'El Programa de Ana Rosa', Joaquín Prat, ha vivido un momento muy incómodo en directo. Cada mañana es el responsable de moderar el debate en el club social y, para eso, al periodista le gusta sentirse cómodo. Algo que no ha podido ser posible hoy. Este jueves, Joaquín moderaba ese tramo del programa en el que Rocío Flores o Alessandro Lequio hablaban de todo el universo de 'Supervivientes'. No obstante, se ha producido un momento en el que ha hecho una petición a sus compañeros por algo que le ha incomodado mucho a la hora de presentar.

En el plató van cambiando la decoración en función de la época de año. Y ahora, hay unos loros que a Joaquín Prat le han trastocado un poco. Cuando Prat se ha visto en pantalla no le ha gustado ver a esos animales detrás de él y ha hecho una pregunta a la organización del programa. "¿Cuándo podáis me quitáis los loros? Que parezco tonto". Lo decía en serio y continuaba argumentándolo. "Quitadme los loros que tengo que buscar el tiro de cámara para que no aparezcan los loros encima de mi cabeza".









El presentador de 'El Programa de Ana Rosa' no ha pedido que los quiten del plató. Por eso, ha dado una idea que quizás no guste a alguno de sus colaboradores. "Ponérselos a Pepe o a Lequio", decía con cierta ironía para que los loros fuesen parte de la imagen de uno de sus colaboradores. Así, se ha producido esta anécdota con la certeza de que mañana seguro que sus compañeros toman nota y cambian la decoración de lugar con el fin de que Prat no se sienta incómodo presentando un tramo del formato.

Desde hace escasas semanas, el periodista acumula momentos un poco críticos en el programa. Uno de ellos es la advertencia que lanzaba a Marta Riesco ya que asegura que tiene información sobre el comienzo de su noviazgo con Antonio David Flores. Como hoy, ahí también se vivió un momento de tensión que también ha sido solventado ya que tienen siempre muy buen ambiente en plató.

El problema de salud de Joaquín Prat que le impide mantenerse mucho rato de pie : "No puedo..."

No puedo bailar... no me hagas estar de pie más tiempo", decía Joaquín a su compañera con un rostro de dolor. Patricia Pardo ha indicado que "el pobrecito mío viene aquí arrastrándose". A finales de abril, el presentador de 'El Programa de Ana Rosa' contó que tenía lumbalgia. ", decía Joaquín a su compañera con un rostro de dolor. Patricia Pardo ha indicado que "el pobrecito mío viene aquí arrastrándose".









Cuando Patricia Pardo, otras de las personas que lleva la 'batuta' del formato, aprovechó el paso al 'Club Social' para enviarle otro recado a Joaquín Prat porque el lunes hay programa y la gallega estará pero él no. "Yo el lunes no vengo, a 'Cuatro al Día' sí pero aquí no y así aprovecho la mañana para estar con mi criatura", desvelaba Prat sobre sus planes para este dos de mayo, festivo en algunas comunidades autónomas. Algo que su compañera se tomaba con cierto "cabreo".

La dolencia que padeció Joaquín Prat, como se mencionaba anteriormente, es la lumbalgia. Un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral.