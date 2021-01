Joaquín Prat se abre en canal y confiesa sus momentos más difíciles en 'Cuatro al día': "He llorado más"

Este jueves, fue el aniversario de Joaquín Prat en 'Cuatro al día'. Ya hace dos años desde que el presentador tomó el relevo de Carmen Chaparro y se puso al frente del espacio. Sin embargo, nunca se imaginó que su paso por el programa estaría marcado por una pandemia mundial, convirtiéndose en un referente informativo a lo largo del Estado de Alarma.

Con motivo de sus dos años como presentador del formato, Prat dio una rueda de prensa y recordó que el programa "sois vosotros". Asimismo, tras los agradecimientos, reveló cémo experimentó el informar a los espectadores cada día en plena pandemia, ya que sentía “la responsabilidad” de ir a trabajar.

"Veníamos a trabajar completamente acojonados, como cualquier persona que tuviera que salir de casa para ir a la compra o a la farmacia. Yo venía con un pensamiento muy pesimista, pero sentía que tenía que estar por y para el espectador, que teníamos una responsabilidad informativa. Ha sido increíble cómo la gente nos ha abierto las puertas de sus casas, con las videollamadas o con las llamadas por Skype y ha sido un desafío contar cosas tan duras. Sin embargo, este proyecto ha sido el mejor regalo de mi vida", comenzó contando.

A pesar de considerar su puesto como "un regalo", su paso por el programa no ha sido fácil ya que, además de ser padre de familia, comienza su jornada laboral como colaborador de 'El Programa de Ana Rosa', pasa la tarde en 'Cuatro al día' y, al terminar, se queda charlando un rato con los periodistas de 'Deportes Cuatro'.

Sin embargo, lo que más difícil se le ha hecho es la racha de malas noticias que ha tenido que dar a su público y dar voz a testimonios llenos de dolor, los que, a pesar de mantener las formas en pantalla, le han afectado: "En 'Cuatro al día' he llorado más que en toda mi carrera profesional".

Ante todo esto, el presentador confesó que intenta sobrellevarlo con "una copita de vino" al llegar a casa y pasar tiempo con su hijo con 5 años, dado que lo único que le ayuda a superar los días más complicados es pasar tiempo con su familia: "Él es mi receta contra el miedo. Mis horarios laborales me van a costar el divorcio y no sé si un disgusto como padre, pero yo no veía a mi padre entre semana y tengo un magnífico recuerdo de él".

"Intento aprovechar mucho los fines de semana, ir a la montaña, como yo hacía con mi padre, sacar las motos y llenarnos los dos las manos de aceite y grasa. Tengo muchas conversaciones con mi niño pequeño, conversaciones de padre a hijo, sólo nuestras", reveló muy emocionado.

Sus objetivos para 2021

Por otro lado, aunque ya ha tenido que hacer frente a una de las épocas informativas más difíciles, tiene nuevos objetivos. El periodista aseguró que, dentro de lo profesional, desea entrevistar a un político de Vox: "Me gustaría entrevistar a alguien de VOX, porque ningún representante de este partido ha llamado al programa, cuando sí lo han hecho el resto de los políticos".

A raíz de esto, reconoció que en ese tipo de entrevistas suele venirse "arriba", ya que habla "desde los higadillos". De igual manera, el comunicador mantiene una meta para 2021 común a la de cada temporada: "Comerle la tostada a Más vale tarde".