Jesús Cintora se moja y lanza un irónico mensaje a Cifuentes tras su absolución del caso máster: "Ki-kiri-ki"

Desde que comenzó 'Las cosas claras', Jesús Cintora no ha dejado de protagonizar polémicos momentos, desde la queja de los sindicatos de RTVE ante los tribunales al considerar que el programa vulnera las normas de contratación externa hasta los espectadores que han puesto en duda su objetividad informativa, la que siempre es cuestionada cuando manifiesta su opinión en directo.

Este lunes, se ha confirmado que la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, del llamado 'caso Máster'. Según han declarado, esto se debe a que no hay pruebas suficientes de que ella presionó a la profesora para la falsificación del acta, la que utilizó para asegurar que había defendido el trabajo de fin de máster.

La Fiscalía solicitaba para Cifuentes una condena de tres años y tres meses de cárcel por inducir a Cecilia Rosado, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a falsificar el mencionado documento, bajo la presión de Maite Feito, asesora de la Consejería de Educación. Al contrario que Cifuentes, Feito y Rosado han resultado condenadas. La primera, a tres años de cárcel, y la docente a un año y seis meses.

A raíz de esta noticia, de la que Jesús Cintora ha informado como una última hora, ya que se ha confirmado cuando ya estaban en directo, el conductor del espacio ha pedido opinión a los colaboradores. Además del hecho en sí, el comunicador ha querido saber qué piensan sobre que se haya condenado a las profesoras pero no a la política.

"No tiene ningún sentido. No voy a hablar en términos jurídicos, porque ya lo ha hecho Antón Losada y participo de su perplejidad como estudiante de Derecho", ha comenzado diciendo Javier Aroca.

"El delito existe, que es lo más estrambótico. De hecho hay gente que está condenada, la profesora y la asesora y, sin embargo, Cifuentes no lo está. Los caminos de la justicia están cada vez menos transitables", ha agregado Aroca, que, al no querer "ahondar en términos jurídicos", lo ha explicado con un lenguaje más "rústico" para poder analizar esta decisión de los tribunales junto a sus compañeros y espectadores.

"Existen dos principios que suelen aplicarse a la justicia parda: alguien se ha comido el marrón o le han echado la culpa al muerto. Y hablando en términos más rústicos, ha ocurrido algo que todo el mundo va a entender: el pollo de arriba, en este caso la gallina, se caga en el pollo de abajo", ha sentenciado el antropólogo.

"Dicho queda. Y alguien podría añadir: Y 'ki-kiri-ki'", ha añadido el conductor del espacio de TVE. "Para que el delito exista en términos de condena lo que tiene que haber es pruebas. Y lo que ha quedado claro a lo largo del juicio es que no hay pruebas para esa condena. Es decir, ninguno de los testigos señaló directamente a Cristina Cifuentes, por lo que el cargo de la prueba está en un profesor de máster que ha fallecido", ha explicado otra colaboradora.

"Hay quien pudiera decir que le estaban preparando un máster y ella no lo sabía. Le querían dar una sorpresa de cumple o de Navidad", ha concluido por su parte Cintora. "Me quedo tranquilo porque en España no se condena cuando no hay pruebas. Nos puede parecer bien o mal, pero si no hay pruebas, no se puede condenar", ha respondido José Apezarena, llevando así la contraria a Cintora y Aroca.