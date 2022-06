Jesús Calleja corta la grabación de 'Volando voy' por el incidente que sufre en directo: "¿Te has vuelto loco?

Este miércoles, Jesús Calleja ha vuelto a ponerse a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Volando voy'. Esta vez, el presentador fue a El Bierzo para echar una mano a una asociación de 511 socios que se dedica a la recuperación de patrimonio cultural. Tras analizar la situación, el presentador se puso como objetivo recuperar un tramo de cinco kilómetros de los canales creados por los romanos.

Fue entonces cuando el conductor del espacio de Mediaset tuvo que hacer frente a un complicado incidente que le pilló por sorpresa en plena grabación. Calleja se encontraba en uno de los canales con algunos de los protagonistas de la entrega cuando, de repente, tuvieron que apartarse para evitar sufrir un accidente. De pronto, un coche que no debía pasar por allí se metió en el camino.

"Esperad que pase este vehículo a motor. ¿A dónde va ese? ¡¿Qué hace?!", exclamaba de pronto el comunicador al ver como un coche pasaba sin mirar y sin ser consciente de que no debía meterse por ese camino. Como consecuencia, el vehículo terminaba atascándose en una de las cunetas.









"En este programa pasan cosas inverosímiles"



"¡Ay, ay, ay!", gritaba una de las vecinas de la zona, visiblemente asustada por lo que acabab de pasar. Dada la gravedad del momento, Calleja decidió acercarse al coche para hablar con el conductor e intentar entender lo que acababa de pasar. Antes de nada, el presentador quiso explicar que se trataba de alguien de su equipo.

"Si no lo veo, no lo creo. Esto es alguien de nuestro equipo que se ha puesto nervioso y quiere caer por el canal abajo. ¿Pero qué está haciendo? Aguantad un momento que voy a investigar qué ha pasado", comunicaba el presentador a los presentes, a los espectadores y al resto del equipo. "¿Pero estás loco? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo haces esto?", le pregunta Calleja al conductor, algo alterado por el peligro que había provocado. "Me mandaron tirar para aquí a toda prisa", se justificaba el compañero de Calleja.

"¿Pero quién te ha mandado? Si no hay nadie aquí que te haya mandado nada. ¡Que casi te caes por el canal adelante!", le reprochaba el mítico rostro de Cuatro. Acto seguido, todos ayudaron al coche para sacarle de la cuneta. "Deja el coche aquí, no lo muevas, que esto tenemos que sacarlo entre todos luego. Escucha, en este programa pasan cosas inverosímiles", señalaba Calleja para aclarar lo sucedido a los invitados.