Jesús Calleja confiesa el motivo que le llevó a una difícil situación económica: "Hipotecarme hasta las cejas"

Jesús Calleja es un aventurero y conocido presentador español, popularmente reconocido por ser un habitual rostro de Cuatro. Comenzó ganándose la vida en Fresno de la Vega (León), su lugar de nacimiento. Tras probar con diferentes trabajos, se cansó de no vivir de su pasión y lo dejó todo para dedicarse a la naturaleza. Para ello, consiguió un trabajo como guía y todo lo que ganaba lo invertía en otras expediciones.

Tras años ahorrando, decidió cumplir su sueño y escalar el monte Everest. Cuando se dispuso a subir el Cerro Torre y el monte Fitz Roy, en la frontera entre Argentina y Chile, se le ocurrió una idea que le podría ayudar a vivir de ello. Buscó despertar el interés de instituciones públicas y empresas privadas, logrando así el patrocinio del Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial de León, la Junta de Castilla y León y una empresa de reciclaje.

A raíz de esto pensó en los mismos patrocinadores le acompañasen en un proyecto, lo que consiguió. Calleja comenzó 'Desafío Extremo', cuyo objetivo era alcanzar las Siete Cumbres. Con las grabaciones de estas expediciones consiguió aparecer en todas las cadena de televisión españolas hasta que Cuatro se interesó en él y le ofreció su propio programa.

Además de grabar 5 temporadas del espacio anteriormente citado, también protagonizó algunos especiales como 'Desafío en Himalaya' (2009-10), 'Desafío Vertical' (2011), 'Desafío Everest' (2012) y 'Desafío en el abismo' (2013). En 2014 se terminó su etapa como presentador de 'Desafío Extremo' y se puso al frente de 'Planeta Calleja' y 'Volando voy',programas con los que sigue en la actualidad.

Sin embargo, los inicios no fueron fáciles y, después de mucho esfuerzo, ha logrado convertirse en un mítico rostro de Mediaset y uno de los presentadores más queridos por su cercanía. Tal y como ha contado Calleja en una entrevista para 'Lecturas', llegar donde está ahora le ha costado momentos muy complicados de su vida, incluso el tener que pasar por grandes apuros económicos. A raíz de esto, ha contado cómo era su vida antes de alcanzar el éxito y de las comodidades que tiene ahora gracias a su presencia en Cuatro.









"He currado duro en lo que no te puedes imaginar"

Desde joven, tenía muy claro a lo que quería dedicarse, por lo que quiso formarse para ello cuanto antes. Por ello, luchó por hacerse con el título de piloto de avisón, pero no estaba al alcance de todos porque no era nada barata. Es por esto por lo que el presentador tuvo que hacer un gran esfuerzo, ya que se negaba a que su familia tuviera que privarse de algo para poder pagárselo.

"Me lo pagué yo todo. He currado duro en lo que no te puedes imaginar", comenzaba contando en el mencionado medio. "He llegado a hipotecarme hasta las cejas para poder pagarme los estudios de las licencias de vuelo", aseguraba el conductor del espacio de Cuatro, haciendo referencia a que tuvo que hipotecarse para poder pasar el bache económico sin tener que renunciar a sus estudios. Y es que se sacó el título de "todo lo que vuela": helicóptero, globo, ultraligero y paracaidas.

No obstante, fue un buen dinero invertido, dado que este título le ha servido para desarrollar 'Volando voy' o 'Planeta Calleja', los formatos que le han dado la fama y le han permitido recuperarse económicamente y tener más comodidas en su día a día. "Vivo en un pueblo de ocho habitantes. He elegido vivir allí", contaba Calleja, dejando claro que le gustaba vivir alejado de la ciudad. "Si tengo una semana libre en vez de quedarme en casa, me voy a la otra parte del mundo", reconoce, señalando que utiliza su dinero y tiempo libre para viajar muy lejos cada vez que puede.