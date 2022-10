Jesús Calleja confiesa el mal momento que vivió con una ministra en Moncloa: "No sabía dónde meterme"

La noche del jueves, Dani Martínez volvió a ocupar la parrilla de Movistar+ al ponerse al frente de 'Martínez y hermanos'. Esta vez, el cómico recibió a Álvaro Morte, Paz Vega y Jesús Calleja como invitados. Tras una breve entrevista, como es habitual, el presentador sometió a los invitados a una serie de juegos y preguntas para conocer su faceta más personal.

En el primer juego, los actores y el presentador de Cuatro debían responder a una serie de cuestiones que les obligaron a confesar algunas llamativas anécdotas de su pasado. "¿Has metido la pata con una personalidad pública o cargo importante?", le preguntaba el conductor del espacio a los entrevistados.

Antes de que el resto pudiera responder, Jesús Calleja sorprendió al contestar que a él sí le había sucedido. "No llevo la cuenta...", comenzaba diciendo el presentadora de 'Planeta Calleja' en tono de broma. "A mí me ha pasado muchas veces. Recuerdo una de cuando empecé a grabar mi programa con Soraya Sáenz de Santamaría. Había una secuencia en Moncloa y había una señora que venía todo el rato detrás de nosotros. Yo quería hacer mi secuencia limpia y de repente le digo: 'Señora, podría hacer el favor, luego nos sacamos la foto", recordaba Calleja para después reconocer que la mujer en cuestión era "una ministra" de la que no quiso desvelar el nombre.







"No sabía dónde meterme"

"No sabía dónde meterme", reconocía el conductor del espacio de Cuatro sin saber donde meterse. "El director me sopló enseguida por el pinganillo quién era e hice la de decirle: ¡Es que nos gusta la broma y era para ver cómo te lo tomabas!", confesaba Calleja, señalando que cuando se enteró intentó salir de esa incómoda situación como pudo.

Tiempo después, el presentador de Mediaset protagonizó otro divertido momento al encontrar un parecido entre Paz Vega y una política. Este momento se dio cuando Martínez preguntó a la actriz por su relación con Nicole Kidman. Ante esto, la intérprete reconoció que en un primere momento pensaba que Kidman era "fría y distante, igual por sus personajes", pero aseguró que fue "una tía superdivertida y se pasaba el día haciendo bromas".

Es por esto por lo que el espacio compartió con los espectadores una imagen de Vega y Kidman juntas durante un evento. En ese momento, Calleja hizo un comentario sobre ellas que despertó la risa de los presentes y la indignación de la actriz. "Tienes un rollo ahí a Ayuso, ¿eh? No quiero meter la mano ahí, pero...", soltaba entonces el presentador de Cuatro. "¿Que me parezco a Ayuso? No me jodas, tío. ¿De verdad me vas a decir eso?", reaccionaba la andaluza entre risas. "Bueno... un airecín", corroboraba Martínez.