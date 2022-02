Javier Ruiz deja clara su opinión sobre lo que hace Vicente Vallés en Antena 3 Noticias: "Me vais a perdonar"

Javier Ruiz ha vuelto a la pequeña pantalla al ser fichado por Televisión Española como presentador de ‘Las Claves del Siglo XXI’ para el prime time de La 1. El periodista siempre ha dejado clara su opinión, por lo que nunca se ha cortado a la hora de hablar con sinceridad. En esta ocasión, el presentador ha dejado muy claro lo que piensa de Vicente Vallés y el trabajo que hacer como presentador de informativos en Antena 3.

Esto se debe a que Vallés ha protagonizado varias polémicas al frente de la segunda edición de ‘Antena 3 Noticias’ por posicionarse políticamente y mostrarse muy crítico con el Gobierno. Esto ha provocado que haya sido señalado en varias ocasiones, concretamente por los votantes de la izquierda.

Ruiz ha dicho lo que piensa durante una entrevista en ‘La Base’, el podcast que presenta Pablo Iglesias. Aprovechando su presencia como periodista reconocido en la pequeña pantalla, el ex vicepresidente del Gobierno ha querido preguntarle por “la mentira normalizadas en los medios de comunicación” y “los bulos de los medios”.

Ante de nada, el entrevistado ha querido dejar claro que es un “firme defensor del periodismo”, aunque no lo es “de otras cosas, de otros productos disfrazados”. “El periodismo es esencial para la democracia y eso me lleva a defender incluso a los que piensan radicalmente contrario a lo que pienso”, comenzaba diciendo, poniéndose de lado de Vallés.









"No comparto ni una sola de las ideas de Vicente Vallés"



“Yo, y no quiero dar nombres, pero algunos de los que estabais diciendo ahí merecen mi respeto. Y me vas a perdonar que yo no le avale, ni le comparto ni nada… Estoy viendo a Pablo que se ríe, sois unos pájaros porque sabéis que me voy a meter en esta. Pero me voy a meter en esta”, aseguraba el periodista antes de mencionar a Vicente Valles.

“Yo no comparto ni una sola de las ideas de Vicente Vallés, pero defiendo su libertad de expresión para decir lo que dice y tiene todo el derecho del mundo a decir lo que dice y te puede gustar más o puedes estar en discrepancia, pero eso es la libertad de expresión y esto es lo que hay, ¿no?”, señalaba el presentador de TVE.

“Completamente de acuerdo. Si la clave es lo que se diga sea verdad o no lo sea”, le apoyaba Pablo Iglesias. “Entiéndenos a los que estamos a este otro lado. Hay mucha gente que es honesta, que trabaja con sus principios. Hay gente”, señalaba, haciendo referencia a que hay compañeros de profesión que es “honesta”.

“Es una profesión que defiende la verdad y hay gente que dentro de la profesión que no es ni profesional ni periodista, pero el grueso del periodismo yo creo que es honesto. Y como no se dice todos los políticos son iguales, no me gustaría que se diga que todos los periodistas lo son”, zanjaba, dando su clara opinión al respecto.