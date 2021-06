Javier Dávila saca a la luz el truco que tiene para vencer a Pablo Díaz en 'Pasapalabra': "No lo puedo hacer"

Javier Dávila se ha convertido ya es uno de los grandes concursantes de esta nueva etapa de 'Pasapalabra', sobre todo por su intenso enfrentamiento en el Rosco Final contra Pablo Díaz. El salmantino consiguió registrar este martes su participación número 69, después de conseguir tener acumulado en su cuenta personal más de 25.000 euros.

En las últimas semanas estamos asistiendo a duelos impresionantes entre Dávila y Díaz que se resuelven en las últimas rondas o incluso terminan en empate. El papel de estos dos concursantes está siendo clave también para el programa, que cada jornada sigue cosechando grandes datos de audiencia debido a la pugna intelectual que cada tarde protagonizan Javier Dávila y Pablo Díaz.

Cada uno tiene sus secretos y su forma de enfrentarse al Rosco. Por ejemplo, las estrategias de Pablo Díaz de pasar las palabras hasta casi el último momento ya se han convertido en una seña de identidad del violinista, pero pocas veces se hable de los rituales y amuletos de cada concursante antes de entrar en el plató de Atresmedia.

En este sentido, este martes hemos podido conocer más de cerca el objetivo que siempre acompaña a Javier Dávila, y con el que busca atraer toda la suerte para intentar conseguir el Rosco final. En este sentido, el concursante de Salamanca ha reconocido que se trata de un regalo de un niño de cinco años que "podría provocar un accidente y caérsele a Pablo".

El amuleto de Javier Dávila para vencer a Pablo Díaz

"¿Es cierto que llevas unas piedras que son tus amuletos?", ha preguntado Roberto Leal a Javier, que no ha dudado en responder pero sin dar muchos detalles: "Me las regaló mi amigo Martín, que tiene cinco años, pero no las puedo sacar. Se trata de un dado y podría tirarlo, pero no puedo sacarlo en El Rosco. Tengo mi amuleto, pero me da un poco de cosa mirarlo y no puedo hacerlo".

En este contexto, Javier Dávila no ha dudado en lanzar una pequeña broma a su compañero, Pablo Díaz, siempre con una sonrisa: "podría provocar un accidente, se le puede caer a Pablo y luego pensar que se lo he lanzado a propósito, pero no quisiera".