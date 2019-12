Isa Pantoja estalla contra su madre por invitar a Omar Montes por Navidad: "¡Estoy harta!"

Isa Pantoja pensaba que la Navidad no se iba a celebrar en su casa porque su abuela Ana está delicada de salud, pero finalmente no fue así. Omar Montes acudió a Cantora, la finca que tiene Isabel Pantoja en Cádiz, a celebrar la Navidad, y no lo hizo solo. Con él estuvieron también sus padres y su abuela, la encargada de hacer la comida en el horno de la cocina de la tonadillera. Chabelita, molesta al enterarse de que su expareja había pasado la Navidad con su familia, ha querido explicar cómo se sintió al ver las imágenes de su madre y su hermano, Kiko Rivera, junto a su ex.

"La culpa no es de Omar, él solo se deja querer. Aquí el problema lo tenemos mi hermano, mi madre y yo". Al enterarse de esta visita inesperada, ha asegurado que “se quedó helada” y no entendía cómo habían podido llegar hasta ese punto de presumir de su visita en las redes sociales. "Nunca he prohibido a mi madre o a mi hermano que se lleven bien con Omar, pero yo por ejemplo no subo cosas con Dulce porque es innecesario", ha querido aclarar, refiriéndose a su buena relación con la que ha sido su niñera y su segunda “madre” desde pequeña.

Isa se ha sincerado en 'El programa de Ana Rosa', matinal en el que colabora desde hace tiempo, y donde siempre sale en su defensa después de escuchar informaciones falsas o delicadas como en este caso. Además, ya que estaba dando explicaciones, ha querido dejar claro que la relación con su hermano y con su mujer, Irene Rosales, “no es buena”, algo que también le ha condicionado para no ir a visitar a su madre en estas fechas tan señaladas. "Estoy harta de ser políticamente correcta siempre", ha concluido, zanjando la polémica.