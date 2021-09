Ion Aramendi recuerda su pasado en Telecinco y dicta sentencia al futuro de 'Sálvame': "Es absurdo"

'Sálvame' no se encuentra en un buen momento. El programa de Telecinco ha pasado un verano complicado por la bajada en sus datos de audiencia. Los colaboradores quisieron ser sinceros con sus fieles espectadores tras el despido de Antonio Canales, ya que fue él quien puso el tema sobre la mesa, y reconocieron que se están enfrentando a una posible crisis.

"No quiero que suene a excusa, pero somos un programa que hemos tenido una pérdida súper importante. Y ostras, nos está costando levantar cabeza. Entre todos estamos intentando sacar la cabeza y claro que estamos afectados, no hemos podido ni pasar el duelo. Lo hablaba ayer con María, que a veces ni te acuerdas de que Mila ya no está", dijo Carlota Corredera al respecto.

"No hemos parado y lo que tenemos que hacer es arroparnos. Discutir como discutimos siempre, tener todas las diferencias, pero lo que no se puede hacer es jugar sucio, sobre todo cuando hay crisis porque la gente se demuestra en los malos momentos. En los buenos todos estamos bien", agregaba la presentadora, refiriéndose a Kiko Matamoros.

Con el comienzo de la temporada, 'Sálvame' ha logrado recuperar el liderazgo en su franja horaria en alguna ocasión. Sin embargo, 'Tierra amarga' se lo está poniendo muy difícil al alcanzar una media de 16-17% de share cada tarde. Este es uno de los principales factores que han provocado que Atresmedia adelante a Mediaset por pocos puntos, ya que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez es la estrella de la cadena.





Además de Corredera, Paz Padilla también quiso mojarse al respecto: "'Sálvame' siempre ha estado navegando y hay veces que estábamos flotando y, otras veces, estábamos en la cresta de la ola". No obstante, lo que ha sorprendido es que, ahora, ha sido uno de sus ex trabajadores quien ha hablado del futuro del formato de Telecinco: Ion Aramendi.

"Queda 'Sálvame’ para rato"

Aramendi debutó en televisión como reportero de 'Sálvame' y, gracias a ello, actualmente ha logrado hacerse con su propio programa en TVE: 'Mejor contigo'. Tras siete años formando parte del equipo de Telecinco,el conocido presentador de La 1 sabe cómo trabajan sus ex compañeros, por lo que se ha mostrado muy sincero sobre la continuidad del programa.

"Tengo clarísimo que matar a ‘Sálvame’ es un error absurdo. Tiene carrete todavía, porque sigue siendo un programa novedoso, rompedor y que seguramente girará sus contenidos y estructura", comenzaba diciendo en una entrevista para 'El Correo'.

"Siempre están en alerta y nunca se han acomodado. Son ambiciosos y arriesgan. Si tienes esa mentalidad, tienes la capacidad de cambiar y reinventarte. Queda 'Sálvame’ para rato", aseguraba el conductor del espacio de TVE al ser preguntado por la crisis que está viviendo actualmente el espacio de Telecinco.









A raíz de esto, Aramendi quiso dedicar unas bonitas palabras al programa que le permitió forjarse una carrera en la pequeña pantalla: "Todo lo que sé de televisión se lo debo a 'Sálvame'. Aprendí a ponerme delante de una cámara, a editar un vídeo. A comunicar. Todo lo que me enseñó 'Sálvame' y sus grandes profesionales fue eso: ser un periodista de tele que a lo mejor no me consideraba que fuera. Muy orgulloso de aquella etapa y de haber pasado por un buque insignia que es líder 12 años después". Unas palabras ante las que Carlota Corredera no ha podido evitar responder: "Orgullosa de ti, querido Ion Aramendi".