Un invitado de 'Todo es mentira' revela su mala experiencia con el programa: "Muy desconsiderado"

'Todo es mentira' lleva en emisión desde 2019 y se caracteriza por ser un programa algo polémico. Esto se debe a que Risto Mejide no suele cortarse a la hora de dar su opinión. Asimismo, siempre cuentan con interesantes invitados de todos los ámbitos para analizar todas las noticias de la actualidad, además de contar en la mesa con relevantes colaboradores, como suelen ser ex políticos que suelen aportar su experiencia a la hora de hablar de la situación política.

Esta vez, el programa de Cuatro pensaba en contar con las declaraciones de Jesús Manuel Pérez, analista de seguridad y defensa. Sin embargo, esta intervención fue cancelada ante el enfado del experto con el equipo del espacio. Así lo ha contado el propio Pérez a través de sus redes sociales: "Acabo de mandar a paseo a una productora del programa 'Todo es mentira' de Cuatro. Es la experiencia más absurda que he tenido con un medio".

"La gente me felicita por salir en los medios. Y la verdad, superada la novedad las primeras veces de 'uy, voy a salir en la tele' es algo que te aporta poco o nada. Le regalas tu tiempo a un medio de comunicación a cambio de nada. Que la gente se cree que te pagan por salir... La cosa es que te llama un productor de TV o radio, te dice el medio para el que trabaja, el tema del que quiere hablar y te dice día/hora para salir. Alguno te pide una prueba previa. Y te dice 'te llamaremos un poco antes'. Y ya te quedas expectante sin salir de casa", comenzaba contando muy crítico.

La gente me felicita por salir en los medios. Y la verdad, superada la novedad las primeras veces de "uy, voy a salir en la tele" es algo que te aporta poco o nada. Le regalas tu tiempo a un medio de comunicación a cambio de nada. Que la gente se cree que te pagan por salir. — Jesús Manuel Pérez Triana ?? (@jpereztriana) February 28, 2022









"Lo peor es cuando ni te avisan de que no vas a entrar en antena porque hay un acontecimiento de mayor impacto. Otro coñazo es cuando para hablar cinco minutos te llaman antes de que comience un programa de una hora y estás ahí al teléfono echando minutos sin saber cuándo entras", agrega, haciendo referencia a sus experiencias con la televisión. "Pues vamos con mi experiencia con una productora del programa 'Todo es mentira' de Cuatro. Lo primero es que me dice '¿pero tú has salido en medios antes?'. Como diciendo '¿cómo sé que eres digno en salir en mi programa, oh mortal?", comenzaba señalando al programa de Risto.

Lo peor es cuando ni te avisan de que no vas a entrar en antena porque hay un acontecimiento de mayor impacto. Otro coñazo es cuando para hablar cinco minutos te llaman antes de que comience un programa de una hora y estás ahí al teléfono echando minutos sin saber cuándo entras. — Jesús Manuel Pérez Triana ?? (@jpereztriana) February 28, 2022

Esta productora me pidió que le mandara un enlace a una entrevista que me hubieran hecho previamente en una radio o TV española. Deben ser que en Cuatro tienen los ordenadores con el Internet capado sin Google. — Jesús Manuel Pérez Triana ?? (@jpereztriana) February 28, 2022









"Es la primera vez que me piden que diga las cosas de cierta manera"



"Esta productora me pidió que le mandara un enlace a una entrevista que me hubieran hecho previamente en una radio o TV española. Deben ser que en Cuatro tienen los ordenadores con el Internet capado sin Google... Así que perdí tiempo en demostrarle que yo era digno de su programa. Tenía un audio de todo el programa de Hora 25 donde había salido pero era demasiado grande para mandárselo por Whatsapp. Al final, le dije algo así como 'Oye, he salido en CNN, France 24, NTN 24, RT... Búscame'", narra.

Así que perdí tiempo en demostrarle que yo era digno de su programa. Tenía un audio de todo el programa de Hora 25 donde había salido pero era demasiado grande para mandárselo por Whatsapp. Al final, le dije algo así como "Oye, he salido en CNN, France 24, NTN 24, RT... Búscame". — Jesús Manuel Pérez Triana ?? (@jpereztriana) February 28, 2022

"Quiso repasar conmigo las preguntas ¡y las respuestas! Para comprobar que fuera claro y conciso. Pero como no se enteraba de nada le tuve que explicar los antecedentes del conflicto y se armó un lío entre lo que estaba pasando y lo que había pasado... Lo mejor fue cuando me pidió que cambiara una respuesta para que yo dijera que los milicianos prorrusos separatistas del Donbsa habían lanzado 'ataques provocativos' porque eso era lo que decía no sé qué medio", revela.

"Es la primera vez que desde un medio me piden que diga que las cosas de cierta manera cuando yo no sé quién fue el primero que empezó los disparos. Y me da igual que lo dijera no sé qué medio... Al final, después de varias llamadas para ir actualizando las preguntas me llegó un mensaje de Whatsapp diciendo que las peleas en el PP habían consumido todo el tiempo y que no iba a salir. Bueno, no pasa nada", recuerda.

Quiso repasar conmigo las preguntas ¡y las respuestas! Para comprobar que fuera claro y conciso. Pero como no se enteraba de nada le tuve que explicar los antecedentes del conflicto y se armó un lío entre lo que estaba pasando y lo que había pasado. — Jesús Manuel Pérez Triana ?? (@jpereztriana) February 28, 2022

Al día siguiente fue más de lo mismo. Estaba almorzando con alguien y no pararon las llamadas para ir repasando los últimos datos. Fueron varias pero fue un puto coñazo eso de poco menos que elaborar un guion de las respuestas. — Jesús Manuel Pérez Triana ?? (@jpereztriana) February 28, 2022





"La bloqueé y me olvidé"



"Al día siguiente fue más de lo mismo. Estaba almorzando con alguien y no pararon las llamadas para ir repasando los últimos datos. Fueron varias pero fue un puto coñazo eso de poco menos que elaborar un guion de las respuestas. Almorzaba con alguien en la otra punta de Madrid y salí pitando con la lengua fuera para llegar a casa, montar el tinglado y esperar la llamada para salir. Y nada, pasaron los minutos y ni un triste Whatsapp para decir 'lo siento, no quedó tiempo'", confesaba.

"Me pareció muy desconsiderado después de todo el tiempo perdido y las molestias. Pero de toda la experiencia me quedé sorprendido de que por primera vez en mi vida desde un medio me hicieran repasar una y otra vez las respuestas y que me pidieran que introdujera una frase. No sé si quedó claro que es que volvieron a contactar hoy del programa vía Whatsapp. Le mandé un audio desahogándome por lo de la semana pesada. Y la periodista me dijo 'no te molestaremos más'. La bloqueé y me olvidé. ¡Pues me han vuelto a llamar!", contaba muy alucinado.

"Me ha llamado alguien que se ha identificado como un periodista de 'Todo es mentira'. Le he dicho 'No quiero hablar con vosotros. Hasta luego Lucas'. Y le he mandado un Whastapp diciéndole que su compañera me había dicho que no me volverían a molestar y me vuelven a llamar. ¿No os coordináis?", se quejaba. "Se ha identificado como el responsable. Se ha disculpado. -'Esto nunca había pasado'. -'Lo dudo mucho. Adiós'. Y le he bloqueado", zanjaba, dejando claro que no piensa volver a colaborador con el espacio de Risto Mejide.

La ironía es que en Twitter me consideran otánico-sionista-sorosiano. Y una de las cosas que más me molestó de la experiencia es que me pidieran que dijera que los separatistas del Donbas eran los responsables de la escalada cuando yo no tenía forma de saberlo. — Jesús Manuel Pérez Triana ?? (@jpereztriana) February 28, 2022

Se ha identificado como el responsable. Se ha disculpado.

-"Esto nunca había pasado".

-"Lo dudo mucho. Adiós".

Y le he bloqueado. — Jesús Manuel Pérez Triana ?? (@jpereztriana) February 28, 2022