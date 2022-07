Un invitado de 'Pasapalabra' pierde la paciencia por lo que hace Orestes: "Se me quitan las ganas"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente,el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso Rafa está empezando a hacer competencia a Orestes en 'La Pista Musical', la que era su prueba estrella en la que siempre solía hacerse con la victoria.

??¡Cómo no íbamos a invitar a Arturo González-Cámpos a pasar un buen rato en #Pasapalabra! ??



??Disfruta del programa de hoy con la mejor compañía, en @Antena3com a partir de las 20.00h.? pic.twitter.com/leJ7QR7RdD — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 13, 2022

"¡Orestes, por favor!"

Sin embargo, este vez, Rafa resultó ser el ganador tras demostrar su cultura musical. Fue en ese momento cuando Orestes volvió a demostrar su sentido del humor con uno de sus chistes malos, con los que Roberto Leal suele llevarse las manos a la cabeza. Esta vez, también le provocó esas misma reacción a Arturo González-Campos, invitado que formaba parte de su equipo.

El sevillano logró acumular más segundos en su marcador al acertar la canción que sonaba. Resultó ser 'Nada que perder' de Conchita. En ese momento, el concursante quiso hacer uno de sus juegos de palabras y hacer una broma sobre el nombre de la artista. "Hay una versión macarra de esta canción que, en lugar de Conchita, la canta con Tarzán", señalaba Orestes entre risas. provocando la reacción inmediata de González-Campos.

"¡Orestes, por favor!", exclamaba el cómico. "Arturo páralo tú que yo no llego", reaccionaba el conductor del espacio, haciendo referencia a que él ya lo había intentado todo para frenar sus chistes. "No me apetece ni ayudarle", insistía el humorista. "Se te quitan las ganas. ¿No ha pasado nunca que se cambie alguien de equipo en mitad del programa? Pues estén atentos...", bromeaba González-Campos, provocando la risa de todos los presentes en el plató.