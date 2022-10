La inteligencia artificial muestra cómo serían las Kardashian si no se hubiesen hecho ningún retoque estético

Las Kardashian es una de las familias de celebrities más famosas internacionalmente. Cada una de las hermanas es conocida en todo el mundo, ya sea por ‘Keeping Up with the Kardashians’ o por sus diferentes trabajos. En el caso de Kendall Jenner como modelo o Kylie Jenner por su gran empresa de cosméticos, mientras que el resto se dedica únicamente al mundo celebrity o a las redes sociales. Es por esto por lo que también se han convertido en iconos de moda y muchos tienen su belleza como referencia. No obstante, ellas siempre se han manifestado como grandes admiradoras de la cirugía estética y no han tenido reparos al contar que han pasado por quirófano en varias ocasiones, tal y como muestran en el reality que protagonizan.

A pesar de ello, han ido realizando sus cambios físicos poco a poco con el paso de los años, por lo que muchos han olvidado como eran sus rostros antes. Sin embargo, ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial se puede saber cómo serían ahora las hermanas si no se hubieran sometido a ningún retoque. De hecho, esta misma se ha utilizado en varias ocasiones para saber cómo pueden envejecer algunas personalidades, y también para quitar los retoques a los que se han sometido.

En este caso, han sido los streamers australianos Vandahood Live quienes han publicado en su cuenta de TikTok un vídeo recopilatorio de cómo se verían a día de hoy las Kardashian de forma natural si no se hubiesen hecho ninguna cirugía estética. El vídeo real utilizado en el que aparecen Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kris Jenner y Kourtney Kardashian es de 'Keeping Up with the Kardashians', donde se puede ver sus caras reales en comparación con la creada por la inteligencia artificial.









"Utilizamos tres software de inteligencia artificial diferentes"



Todas parecen haberse sometido a retoques similares. Los cambios más evidentes en el caso de Kylie se pueden ver en que tendría los labios mucho más delgados y la nariz mucho más fina. En el caso de Khloe el cambio más notable es su nariz y su rostro más fino. Mientras que en el rostro de Kim se percibe un retoque en la forma de su cara y los pómulos, algo similar a lo que se nota en la cara de su madre, quien también se ha sometido a retoques para evitar que se note el paso de los años.

"Utilizamos tres software de inteligencia artificial diferentes y dos software de gráficos estándar diferentes y una semana completa para lograrlo", explicaba Keith, uno de los miembros de Vandahood Live al portal PetaPixel. "Tuvimos que adoptar un enfoque diferente para cada miembro de la familia, ya que cada uno experimentó cambios diferentes a lo largo de los años", agregaba al respecto.

Deep Face Lab, FaceApp y EbSynth fueron los programas que se han utilizado para detectar los cambios que las Kardashian habían sufrido en su rostro.