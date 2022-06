La insólita opinión de Jorge Javier Vázquez sobre el Partido Popular: "No han ganado los míos, pero..."

Resultado histórico para Juanma Moreno en Andalucía. Hace escasos días, Juanma Moreno lograba la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas. Este viernes, Moreno apeló a gestionar "con humildad" la mayoría absoluta lograda en los comicios andaluces y a "darle las gracias todos los días a ese millón y medio de andaluces" que les han dado su confianza.

Esta noticia ha sido comentada por el propio Jorge Javier Vázquez en su blog de Lecturas y ha asegurado que se alegra por esta aplastante victoria de los populares. "Cuando la mayoría absoluta no se la quitaba nadie me fui a dormir tranquilo", reflexionó el presentador de 'Sálvame'.

"Feliz porque el PP pueda gobernar él solito y haya dejado fuera a otros. Y muy contento porque haya ganado un señor que no se caracteriza por estar todo el día a la gresca contra todo bicho viviente que no sea de su cuerda", argumentaba Vázquez. Además, añadía el presentador de Mediaset, no ha ganado los suyos pero "con la que se podría haber liado es como si lo hubieran hecho. Hay lugar para la esperanza".





Estas palabras de halago seguían y Vázquez decía que prevé "catástrofe si no se muestran como un bloque compacto". Mientras, el líder de los populares agradece toda la confianza depositada por los andaluces que acudieron a votar y apostaron por el partido al que representa en Andalucía. Pero también hacia aquellos ciudadanos que optaron por otras formaciones políticas.

De hecho, el líder de los populares ha señalado este viernes que los escaños logrados en las elecciones no pertenecen al Partido Popular sino a los andaluces, por lo que están "al servicio de los andaluces", y a partir del nuevo gobierno que se configure se debe ser "generoso" pero de la misma forma ha hecho una advertencia: "cualquiera que maltrate o ignore a esta tierra nos tendrá claramente enfrente".

Juanma Moreno asegura que no va a defraudar a los andaluces

Juanma Moreno indica que "ahora empieza el verdadero examen. Les prometimos proximidad, gestión, moderación y ambición y los andaluces nos van a evaluar, pero el PP, yo ya os digo que no les va a defraudar" , ha recalcado Moreno, quien, no obstante, ha admitido que no tiene "varitas mágicas" y los problemas "enconados" no se podrán solucionar "en quince minutos".

La ausencia de estas varitas mágicas, el PP las suple, a su juicio, con "honestidad, entrega y una enorme ilusión, pasión y ambición", unas características importantes ante un Gobierno central que solo genera "incertidumbre" y que en vez de poner soluciones a los problemas solo aporta "parches y más parches".









Se ha comprometido a aprobar "cuanto antes" unos presupuestos que supongan "un balón de oxígeno" para las economías familiares, una herramienta "útil" para el tejido productivo andaluz y que suponga "un impulso" a los servicios públicos y a las políticas sociales para luchar contra "los tiempos difíciles" que se avecinan. Moreno ha reconocido que la mayoría "suficiente" lograda el pasado domingo le va a venir "muy bien a Andalucía" porque en tiempos de "turbulencias" se requiere estabilidad