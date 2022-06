Moreno pide "dar las gracias todos los días" a los andaluces por la confianza

El presidente de la Junta en funciones y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha apelado este viernes a gestionar "con humildad" la mayoría absoluta lograda en los comicios andaluces y a "darle las gracias todos los días a ese millón y medio de andaluces" que les han dado su confianza.

En su intervención ante la Junta Directiva Regional de su partido, la primera tras la victoria del PP en las elecciones andaluzas con 1.582.000 votos y 58 escaños, Moreno ha aclarado que los ciudadanos no han concedido al PP "un cheque en blanco" y se ha mostrado seguro de que la renovación de la confianza es porque "no les hemos defraudado".

El líder de los populares ha señalado que los escaños logrados en las elecciones no pertenecen al Partido Popular sino a los andaluces, por lo que están "al servicio de los andaluces", y a partir del nuevo gobierno que se configure se debe ser "generoso" pero de la misma forma ha hecho una advertencia: "cualquiera que maltrate o ignore a esta tierra nos tendrá claramente enfrente".

"Ahora empieza el verdadero examen. Les prometimos proximidad, gestión, moderación y ambición y los andaluces nos van a evaluar, pero el PP, yo ya os digo que no les va a defraudar" , ha recalcado Moreno, quien, no obstante, ha admitido que no tiene "varitas mágicas" y los problemas "enconados" no se podrán solucionar "en quince minutos".

La ausencia de estas varitas mágicas, el PP las suple, a su juicio, con "honestidad, entrega y una enorme ilusión, pasión y ambición", unas características importantes ante un Gobierno central que solo genera "incertidumbre" y que en vez de poner soluciones a los problemas solo aporta "parches y más parches".

Se ha comprometido a aprobar "cuanto antes" unos presupuestos que supongan "un balón de oxígeno" para las economías familiares, una herramienta "útil" para el tejido productivo andaluz y que suponga "un impulso" a los servicios públicos y a las políticas sociales para luchar contra "los tiempos difíciles" que se avecinan.

Moreno ha reconocido que la mayoría "suficiente" lograda el pasado domingo le va a venir "muy bien a Andalucía" porque en tiempos de "turbulencias" se requiere estabilidad, y ha desvelado que en los últimos días ha recibido llamadas de inversores que le han trasladado que van a invertir en esta comunidad tras los resultados.

"Andalucía y las familias andaluzas están por encima de todos y cada uno de los intereses de todos nosotros, por encima de los intereses particulares, por encima de los intereses partidarios, por encima de cualquier otro interés", ha recalcado el líder de los populares andaluces.

Ha insistido en que va a gobernar "como si no tuviéramos la mayoría suficiente" y ha añadido que lo logrado es "un inmenso honor" por lo que "hay que dejarse la piel" en transformar Andalucía pese a que "no va a ser fácil".

Ha recordado que adquirió el compromiso de avanzar en las reformas "que han dado resultado" y a partir de ahora no se puede hablar de "un experimento", y la prueba es que "ya nadie duda" de que se han fortalecido los servicios públicos pese a quedar "mucho por hacer" en los ámbitos sanitario y educativo.

No obstante, se ha mostrado convencido de que los andaluces parten de "una posición mejor" que la "heredada" en 2018, y ha anunciado que de l misma forma que el Gobierno anterior "protegió" a las familias de la pandemia sanitaria, ahora se las va a proteger de la "pandemia económica" que se avecina y que genera "brechas sociales".

Ha advertido de que nadie se debe sorprender de que el próximo gobierno va a seguir bajando los impuestos, que van a seguir simplificando la burocracia, a seguir apoyando "y mimando" a las pymes y a los autónomos, al tiempo que se ha comprometido a "abrir caminos de liderazgos" en la transformación digital y la economía verde. EFE

