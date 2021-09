El inesperado mensaje de Risto Mejide a los afectados por la erupción de Cumbre Vieja: "Nos da igual"

La tarde del pasado domingo, comenzó la erupción volcánica en la Cumbre Vieja de La Palma, en la zona de Las Manchas, después de más de una semana en la que se habían acumulado miles de seísmos en la zona. Esta noticia ha acaparado todos los medios de comunicación, ya que, según declaraba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la erupción es "histórica", por lo que ha pedido "calma y precaución".

Por este motivo, 'Todo es mentira' ha dedicado gran parte de su espacio a esta noticia. Antes de presentar a una de sus nuevas colaboradoras, Susana Díaz, Risto Mejide ha querido analizar la situación de lo que está pasando en La Palma. Asimismo, el presentador aprovechó para mandar un mensaje a todas las personas que se están viendo afectadas por el volcán.

"Esto es un mensaje para todos los habitantes de La Palma, esos 83.458 habitantes censados en 2020, esas 5.000 personas desalojadas que podrían llegar a 10.000, esas 120 casas arrasadas por la lava…", comenzaba diciendo el presentador para, acto seguido, pronunciar unas palabras que han resultado ser muy polémicas.

"Alguien tiene que decirlo, pero a los medios nos dais igual. Nos dais igual. Mucha de la gente que ahora se preocupa tanto por vosotros, no sabía situaros en el mapa", comenzaba diciendo el conductor del espacio de Cuatro, dejando caer que, si no fuese por el interés por la erupción, los medios de comunicación no se preocuparían por lo habitantes de La Palma.









"Espero equivocarme"



"Todo este interés repentino de todos los programas abriendo con vosotros, se debe a un tema anecdótico, visual, interesante… Pero yo aprovecharía, mientras el magma no se enfría, para reclamar lo vuestro porque, cuando eso se enfríe, las cámaras se irán y vosotros os quedaréis con el problema… Y espero equivocarme", zanjaba el comunicador, muy crítico con la cobertura mediática.

A pesar de sus duras palabras, Mejide dejó claro a sus espectadores que también estarían muy pendientes de lo que está pasando en La Palma. Por este motivo, arrancaron el programa con una última hora sobre Cumbre Vieja con Luis García Temprano informando, reportero que, tiempo después, también contactaría con 'Sálvame'.

Tras las duras declaraciones del presentador y la última hora sobre el volcán, fue Susana Díaz la primera en opinar sobre la catástrofe y en la manera en la que se debe ayudar a todas las personas que se están viendo afectadas por el volcán.

"Se tarda mucho más de lo que se debería de tardar y hay gente que no lo recupera todo. Salvando la distancia, yo viví el incendio de Doñana, el miedo que pasé no lo he vivido en ningún otro momento. La gente, las víctimas, no duermes, es que hay gente que lo pierde todo, sus casas, sus recuerdos, sus cultivos...", recordaba la política.