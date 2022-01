La inesperada reacción de Susanna Griso cuando le confunden con Cristina Pardo en Espejo Público

Susanna Griso volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al frente de ‘Espejo Público’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en cómo se encuentran los palmeros a raíz de la erupción de Cumbre Vieja, la presentadora dedicó gran parte del espacio al aumento de contagios por coronavirus desde la llegada de la variante ómicron. Para ello, el equipo realizó una conexión en directo con Juan José Badiola, director de enfermedades transmisibles de la Universidad de Zaragoza.

“Muy buenos días, profesor. Tenía ganas ya de saludarle”, comenzaba diciendo la presentadora para darle la bienvenida al programa. “Yo también, Cristina”, respondía entonces el experto, confundiéndose de nombre. Ante su error, Griso se quedó totalmente descolocada y se le quedaron los ojos como platos. No obstante, el entrevistado se disculpó de inmediato: “Perdón. Susanna, buenos días”.

“Le entrevistan mucho últimamente en ‘Más vale tarde’, eh”, le justificaba la conductora del espacio de Antena 3, haciendo referencia a que le había confundido con Cristina Pardo, ya que el experto acude a menudo al programa de laSexta. “De ahí el lapsus”, señalaba ella, lo que corroboraba el invitado: “Eso sí”. “Buenos amigos, buenos amigos”, aseguraba la comunicadora, señalando su buena relación con Pardo e Iñaki López.





"Ya me gustaría a mí medir lo mismo"



Este divertido momento entre el director y la presentadora se trasladó hasta ‘Más vale tarde’. El espacio presentado por Cristina Pardo e Iñaki López volvió a conectar con Juan José Badiola para analizar la evolución de la sexta ola de coronavirus. Nada más terminar su intervención, el investigador quiso confesarle a Pardo el lapsus que había sufrido por la mañana en ‘Espejo Público’ al confundirle con Susanna Griso.

“Cristina, esta mañana he tenido una confusión con Susanna, le he llamado Cristina y me ha dicho que se ve que estoy mucho por ‘Más vale tarde'”, le contaba el investigador entre risas, lo que provocó las carcajadas de los presentadores. “Ya me gustaría a mí medir lo mismo que Susanna Griso y que eso pudiese llevar a la confusión general”, reaccionaba la conductora del espacio de laSexta, tomándoselo con humor. “Te agradecemos, eso sí, que hagas buena venta de este programa en otras cadenas”, le decía por su parte Iñaki López antes de despedirle. “Exactamente”, le daba la razón el entrevistado.