Iñaki López deja caer un dato sobre Miguel Bosé que pone en jaque su discurso: "Lo sospechamos"

Este lunes, Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'Más vale tarde'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, los presentadores dedicaron gran parte del espacio a las últimas declaraciones de Miguel Bosé sobre la pandemia.

Desde el principio de la pandemia, Miguel Bosé mantiene el mismo discurso negacionista. Hacía meses que no se pronunciaba al respecto pero, hace unos días, volvió a pronunciarse en contra del coronavirus y ha mantenido su rechazo a los fármacos, al igual que a la vacuna para frenar el virus.

Durante una entrevista para la televisión argentina, el cantante no dudó a la hora de dar su opinión sobre el avance de la pandemia como consecuencia de la variante ómicron. "Es tan grave, tan grave, tan grave que hoy por hoy en la mayoría de países del mundo hay mortalidad cero por ella", comenzaba diciendo el artista, visiblemente crítico con lo que está pasando y las reacciones ante el aumento de contagios.

"Es tan absurdo lo que están planeando que la narrativa se les acaba. Eso se acaba y pasarán a nuevas maldades porque no nos van a dejar ahora tranquilitos", zanjaba el cantante, haciendo referencia a la evolución de la pandemia y la nueva ola que está llegando a todo el mundo antes de las navidades.









"Sospechamos que se habrá vacunado"

Asimismo, Bosé se refirió a las vacunas contra el virus como "experimentos genéticos", con las que, según él, quieren "matar a todos". "Esas vacunas no son vacunas y los Gobiernos no nos protegen. Es todo una mierda", aseguraba el cantante, mostrándose así otra vez en contra del gobierno y de la veracidad del coronavirus.

Estas declaraciones se recordaron en 'Más vale tarde', donde no dudaron en analizar las palabras de Bosé y desmontar cada una de sus teorías. Los presentadores han contado con los colaboradores, entre los que se encontraban periodistas, comunicadores y la inmunóloga y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Carmen Cámara.

Cámara se ha mostrado en contra de las palabras del cantante y no ha dudado en desmontar su teoría: "Que se pregunte la gente que si (Miguel Bosé) está tan en contra de las vacunas, cómo puede moverse por el mundo sin vacunarse cuando los demás tenemos que llevar el certificado covid en los dientes. A lo mejor dice una cosa y hace otra".

"Sospechamos que se habrá vacunado, si no no podría viajar ni trabajar en lo suyo", soltaba entonces el presentador, dando la razón a la experta. "Cuando alguien es un referente para tanta gente tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice. Hay gente que escucha estos mensajes y pude darle credibilidad. A mí me parece que es tremendo", se lamentaba una colaboradora.