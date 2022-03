Iker Jiménez comparte un "anuncio importante" tras viralizarse una imagen suya: "La que se ha liado"

Estos últimos días, Iker Jiménez ha acaparado toda la atención de los espectadores al viralizarse una imagen que subió a sus redes sociales. Antes de comenzar la grabación de 'Cuarto Milenio', el presentador quiso compartir con sus seguidores el 'look' con el que llegaba a los camerinos, ya que quería mostrar las gafas que le había regalado su mujer, Carmen Porter, y que parecían haberle gustado mucho.

Engominado y con gafas de sol, se sacaba una foto en el espejo antes de entrar en directo. "Al tajo!! Vaya gafas chulas que me ha comprado Carmen Porter", escribía desde su cuenta de Twitter. Las reacciones ante esta foto fueron inmediatas y las redes se llenaron de comparaciones que relacionaban al presentador con otros rostros reconocidos por presentar una apariencia similar.

Uno de los comentarios que más se ha repetido, señalaba su parecido con David Bustamante. "Está mutando en David Bustamante", escribían. Asimismo, muchos relacionaban la instantánea con las que se publican habitualmente en las aplicaciones de citas, aunque también le han visto parecido a otras celebrities como Josie. Incluso el perfil oficial de 'La Resistencia' se pronunció al respecto: "Nos encantan tus colonias"

Como consecuencia, el conductor del espacio de Cuatro quiso pronunciarse al respecto. "Un anuncio importante. Y gracias", comenzaba diciendo Jiménez en una publicación de Instagram. "Aquí el hombre con las gafas más famosas de España. Vaya, la que se ha liado", declaraba el comunicador, muy irónico. "Mi mujer, tan maja, me compra las gafas que yo quería. No tengo nada que ver con la marcha ni con nada, pero qué pena. Trendig Topic", aclaraba, haciendo referencia al revuelo que se generó en redes.





"Todo esto es como una broma"



"Yo estaba ahí en mi camerino, a punto de salir a grabar 'Cuarto Milenio'. Me acababa de maquillar, me había cortado el pelo, que últimamente no lo llevo así de corto, pero me han cortado más. Me hago una foto para enseñar las gafas que me ha comprado Carmen ¿Por qué eso se hace viral?", se preguntaba. "Más viral que la pedazo audiencia que hicimos con Ucrania ¿Cómo es posible? Si os ha servido para un poquito de distensión y risa, me alegro un montón, de verdad", aseguraba.

"Oye, y la maravilla de lo que son las redes. Que si me he teñido de negro, nunca me he teñido, que si me he teñido de rubio, lo mismo digo... Que si me he puesto bótox o me he hecho cirugía estética en la cara... Nunca. En fin. Por supuesto, uno se ha cuidado porque, desde la pandemia, hemos vuelto al fútbol, pádel Y el cóctel milenario, esa es la clave. Pero, vamos, nada extraordinario. Todo natural. Si queréis saber más, lo tenéis en el vídeo Blog de Carmen", aclaraba el presentador. "Todo esto es como una broma ¿De acuerdo?", señalaba, mientras se quitaba las gafas de sol.

"Lo más importante es que la guerra continúa y lo que nos está llegando es terrorífico. De verdad que es algo que yo... Niños ucranianos y rusos refugiados, tanques y soldados masacrados, población civil ucraniana reventada... Son los desastres de la guerra. De verdad, esto tiene que parar. No hay otra opción, tienen que llegar a algún tipo de acuerdo", zanjaba Jiménez.