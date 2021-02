Iker Jiménez ajusta cuentas con Lorenzo Milá por lo que pasó hace un año en TVE: "Es un misterio"

Hace ya un año desde que el coronavirus comenzó a acaparar todos los medios de comunicación y, a la vez, la vida de todos. A pesar de sus inicios, todavía faltaban dos semanas para que llegase el confinamiento total en el que nos vimos sumidos durante meses y que provocó que todo se paralizase, como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma.

Durante esas semanas, las noticias que llegaban a los hogares eran muy contradictorias, por lo que nadie sabía que debía hacer. Es por eso por lo que, durante esos días, circularon informaciones de todo tipo, tanto de periodistas expertos que quitaban hierro al asunto hasta otros que comenzaban a encender las alarmas.

Entre todas estas informaciones, hace un año, destacó una en concreto. Lorenzo Milá se encontraba en Italia, donde era corresponsal, y se encontraba informando de los avances de la pandemia. Ese momento dio pie a una "misteriosa" coincidencia que ha adquirido cierta relevancia un año después.

"No podemos hablar, qué se yo, de virus terroríficos como puede ser el ébola. No. Estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado", comenzó diciendo el reportero de TVE. "Pero chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos", sentenció. Los espectadores no tardaron en reaccionar en redes sociales, incluso se hizo viral. La mayoría de usuarios se mostraron a favor del periodista, aplaudiendo su mensaje tranquilizador.

Ese mismo día, Iker Jiménez emitió una entrega de 'Cuarto Milenio' en la que analizó con profundidad lo que estaba sucediendo con el coronavirus. Junto a Carmen Porter, el conductor del espacio quiso hacer hincapié en la gravedad del asunto, contradiciendo así las palabras de Milá.

El presentador de Cuatro contó en la mesa con expertos como Enrique de Vicente, José Miguel Gaona, Pedro Baños y Pablo Fuentes, quienes alimentaron sus teorías. "Cuando ponemos el Telediario estos días parece que prácticamente no pasa nada y sí que está pasando", comentó Gaona. "No se nos está diciendo completamente la realidad que está ocurriendo", avisó Pablo Fuente. "Sorprende que personas asintomáticas pueden transmitir el virus hasta en dos semanas", destacó Baños. "Es una crisis sin precedentes históricos", corroboró Enrique de Vicente.

Como consecuencia de sus análisis, el espacio de Cuatro recibió una oleada de críticas y les acusaron de alarmistas. Lo mismo sucedió los días siguientes, dado que Jiménez continuaba advirtiendo a los ciudadanos de lo que estaba por llegar. Según pasaban los días, las situaciones, de las que Jiménez avisó, se fueron cumpliendo y su programa fue paralizado por la pandemia.

Con motivo del aniversario de las contradictorias opiniones del corresponsal y el presentador, Jiménez ha decidido pronunciarse a través de su cuenta de Twitter. El comunicador ha compartido una noticia que desmiente el pasado alarmismo de 'Cuarto Milenio', lo que se ha comprobado al cumplirse un año desde que la pandemia llegó a España.

El comunicador no ha dudado en recordar lo que sucedió como respuesta a todas las críticas negativas que recibió en su momento, lanzando a la vez una pulla a Lorenzo Milá, quien difundió una información muy diferente por aquel entonces: "Iker Jiménez ajusta cuentas con Lorenzo Milá. Un año del día que se cruzaron dos mensajes opuestos: el 'tranquilizador' de Lorenzo Milá y el 'alarmista' de Iker Jiménez", tuiteó Jiménez.

Muchos seguidores del Jiménez han contestado apoyando al presentador de Cuatro, incluso le han recordado que hay gente que sigue acusándole de "alarmista". "Ha pasado un año y muchos te siguen llamando alarmista. Me gustaría saber que dicen esos expertos que hace un año decían que esto era una gripe, y que salieran quienes son esos expertos claro. Mucha fuerza Iker", decía un usuario. "Es un misterio. Que dice mucho", respondió él.

