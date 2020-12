Iker Jiménez saca a la luz el episodio que pudo acabar con su carrera: "Una campaña"

No hay duda de que Iker Jiménez se ha convertido en uno de los personajes más populares en los medios de comunicación a raíz de sus programas en YouTube por el coronavirus. Pero es que mucho antes de dirigir a la 'Estirpe de los Libres' el éxito de 'Cuarto Milenio' quedaba claro con más de 10 años de emisión en la televisión generalista. E incluso antes que eso, Jiménez tenía un pasado en el que estuvo alejado de Mediaset. Así ha sido como, aprovechando una curiosa efeméride y el libro que su colaborador, el coronel Pedro Baños, ha publicado, Iker relató una anécdota profesional que estuvo a punto de truncar para siempre su fulgurante desempeño como divulgador.

El momento en el que Iker Jiménez sufrió una campaña de desprestigio

Comenzaba este domingo 'Cuarto Milenio' y el tema que daba el pistoletazo de salida al programa era una entrevista con Pedro Baños. Momento en el que Jiménez recordó "cuando entendí en mi vida lo que podía ser una campaña de desprestigio, hoy hace 20 años, en el otro grupo".

Iker Jiménez no se cortó al hablar de un programa que se hacía en la competencia directa de Mediaset y relataba: "Hacíamos un programa de misterio. Por unos altavoces, con 50 personas en la redacción se escuchó “Jiménez a dirección”, recordó el presentador. Tras esto, Iker se aventuró hacia uno de los despachos que allí había. "Era el jefe de programación de esa importante cadena, que no somos nosotros, y me sentó delante", recordaba.

"Había un tocho de folios entre ese alto directivo y yo, debut en el programa", rememoraba, a lo que el directivo le preguntó: "¿Puedes ver esto?", Iker Jiménez retomaba su punto de vista: "Lo miro y... un montón de correos electrónicos. Impresionaba un correo electrónico hace 20 años y había un montón", aseguraba.

Entre todos aquellos correos electrónicos se podía leer: "Iker Jiménez, sinvergüenza", "Iker Jiménez, ¿cómo le sacan en pantalla ustedes contando estas cosas?", "Iker Jiménez, prohíban el programa de inmediato", "Iker Jiménez, dejo de ver su cadena", terminaba de enumerar el periodista de 'Cuarto MIlenio'.

"Y el directivo, lógicamente asustado, me dijo: "Don Iker, ¿qué hacemos con esto?". En ese instante, en ese despacho de la planta noble se me ocurrió preguntar: ¿Entre esos aparentemente inocentes mensajes de la sociedad que está contra mí por aparecer en un programa no estará este nombre?", tras lo que el propio Jiménez relataba la reacción del directivo: "¿Cómo?", Jiménez continuó: "¿Y este otro, y este otro, y este otro?".

La lección que aprendió Iker Jiménez

Rápidamente Iker Jiménez respondió a las dudas que se le habían planteado: "Tuve la suerte o algo sabía que esos nombres aparecían prácticamente al principio. Yo conocía bien a esos nombres que podían estar detrás de esa campaña, pero esas personas, unas 100, habían generado un ruido enorme para que Iker y su cadena, no esta, tuvieran constancia de que España entera clamaba", terminaba de relatar.

Finalmente, tras haber detallado la anécdota, Iker Jiménez meditaba sobre lo que aprendió en ese momento, tan al inicio de lo que ha sido su larga carrera: "Ahí supe yo lo que era una campaña de desprestigio con muy pocos medios. A los altos directivos sí que les afectaban esos mails. Así se hace una campaña y se sigue haciendo hoy", concluía.