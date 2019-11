Hugo, 'el niño del tambor', logra el pase de oro en "Got Talent" dejando otra vez boquiabiertos a todos

Hugo Molina ha vuelto a enamorar a España. El niño tamborilero de dos años saltó a la fama en septiembre tras su exitosa audición para el programa "Got talent" de Telecinco. Gracias a su precoz habilidad para tocar el tambor, el menor obtuvo el "sí" de los cuatro miembros del jurado y pasar a las semifinales de concurso. Este lunes, Hugo tenía que volver a pisar el escenario para pelear por el pase a la final bajo una expectación pocas veces conocida en un programa de televisión.

Tal como indicó Santi Millán, la actuación fue previamente grabada para que pudiera "irse a dormir como un niño de su edad". En apenas dos meses Hugo se ha hecho más mayor y esta vez no fue necesario que su padre Manuel Jesús subiera al escenario con él. Junto a la Agrupación Musical Ciudad de Móstoles, Hugo volvió a dar un recital y dejó maravillado a todo el mundo.

¡Bueno, bueno, bueno! ❤️ Hugo lo ha vuelto a hacer. Nos ha dado una actuación de 10 y nos ha dejado maravillados. ¡Ha nacido una estrella! �� #GotTalentSemi1 �� https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/ttejNlTL96 — Telecinco (@telecincoes) November 26, 2019

Tanto fue así que Edurne, Dani Martínez, Risto Mejide y Paz Padilla le concedieron el pase de oro a la gran final. "La primera vez lo flipé pero la segunda lo he flipado más", valoró Dani Martínez tras el número, con el pequeño ya en brazos de su padre. "Te has pasado Got Talent, eres un crack, brutal", añadió.

Risto aplaudió el talento de Hugo pero también pidió a su padre que le permitiera seguir siendo un niño. "Tu hijo tiene un don. La naturaleza le ha dado ese don. Pero tú tienes una responsabilidad. Su educación, su cariño, que siga jugando, que siga pasándolo bien. De ti depende que, además de ser talentoso, acabe siendo feliz. Así que yo estaré vigilándote a ti, papá de Hugo", ha contado.

Al estar ya durmiendo, Hugo no supo en directo que había recibido el pase de oro. "Mañana por la mañana, cuando se despierte, menuda alegría le vais a dar", dijo su padre. ¿Logrará el talentoso niño hacerse con la victoria en la gran final?