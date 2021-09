El hombre de negro: su relación familiar en 'El Hormiguero' y su vida sin Pablo Motos

Todos los aficionados a 'El hormiguero', el programa presentado cada noche de lunes a jueves por Pablo Motos en Antena 3, recordarán a 'El hombre de negro', uno de los colaboradores más recordados del formato que decidió dejar de acudir al programa hace unos años. 'El Hombre de Negro', cuyo nombre real es Pablo Ibáñez, estudió Ciencias Económicas y Empresariales en Madrid y Bochum (Alemania), para luego adentrarse y hacer carrera en el mundo de la televisión, sobre todo en labores de producción en empresas audiovisuales o en radio.

Es en 2003 cuando llegó su gran oportunidad y comenzó a colocarse delante de las cámaras en 'El Hormiguero', con un personaje conocido como 'El Hombre de Negro', uno de los más queridos y exitosos del programa. Pablo se encargaba de las secciones de ciencia y arte, y de las pruebas de riesgo. Consiguió llevar a todos los hogares españoles los experimentos más asombrosos y peligrosos.





Fueron 15 años en 'El Hormiguero', hasta 2018, cuando 'El Hombre de Negro' decidió abandonar a Pablo Motos y buscar un nuevo reto profesional.





Me dijeron que Vaya Crack era un programa blanco... me lo tomé al pie de la letra. ¿Qué piensas de los cambios radicales? #pabloibañezpic.twitter.com/L0MuvFVQUN — Pablo Ibáñez (@soypabloibanez) May 31, 2019





Una decisión sobre la que seguramente pesó el hecho de que su propio hermano, Juan Ibáñez fuese una de las famosas hormigas del programa.

Terminó aterrizando en La 1. Su primer trabajo vino con el concurso 'Bailando con las Estrellas', donde fue uno de los fichajes más reconocidos. En el talent show mostró su lado más humano. Sin demasiado talento para el baile, con su esfuerzo consiguió ganarse al público y aguantó en el programa hasta la sexta gala. "Si a mí me dicen en la primera gala que voy a llegar hasta la sexta, lo firmo muy contento", dijo en su momento.





Su último proyecto en televisión

Sin embargo, su carrera no se detuvo ahí y su último proyecto se remonta a otoño del año 2019. Anunció un nuevo proyecto, 'Vaya Crack', un concurso familiar en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), y que se basa en la premisa: "No es más inteligente quien más sabe".

El programa aseguraba que "buscaba a la persona que aúne la inteligencia, la rapidez y la habilidad necesarias para afrontar todo tipo de pruebas relacionadas con distintas capacidades físicas e intelectuales", explican desde la propia web. Para ello, los concursantes deben enfrentarse a pruebas basadas en seis de las habilidades que componen la inteligencia: lógica, música, habilidad social, destreza física, lenguaje y agudeza visual.

"Mi trabajo consiste en coger las pruebas que los concursantes van a tener que pasar y crear algo espectacular", ha asegurado Pablo Ibáñez. A su lado, estuvo como presentador Roberto Leal, a quien ya conoce de su paso por 'Bailando con las estrellas' y con quien tuvo muy buena sintonía.

Su nueva aventura en Twitch

Lejos de televisión, 'El hombre de negro' tiene otros proyectos relacionados con las nuevas plataformas digitales, destacando en este apartado su nuevo canal de Twitch. En su canal 'The black box' entrevista a todo tipos de personajes conocidos y relevantes de nuestra sociedad, y también a varios compañeros que estuvieron con él delante de las cámaras de 'El Hormiguero'.