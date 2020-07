La hija de Pedro J. Ramírez incendia 'Sálvame' tras definir a Cayetana Álvarez de Toledo con dos palabras

La hija de Ágatha Ruiz de la Prada, Cósima Rodríguez, acudía junto a su madre a 'Sábado Deluxe' con el fin de desvelar algunos aspectos de su vida hasta ahora inéditos. Ambas acudían sonrientes y a la espera de las preguntas de los colaboradores de uno de los programas emblema de Mediaset. Asimismo, lo que no ha sorprendido en exceso es lo mal que acabó la relación de Ágatha con Pedro J. Ramírez. Tanto es así que ni se dirigen la palabra.

Ante la pandemia que se desarrollaba en nuestro país, Cósima ha contado en Mediaset que optó por marcharse a Londres a estudiar Literatura tras acabar sus prácticas en París. Así lo adelantaba: "Es un momento en el que de cierta manera nos ha sacado de nuestras rutinas y te das cuenta de las cosas que quieres hacer, hay que vivir el momento". Esta reflexión es bastante redundante en los últimos meses por muchas personas, y no podía ser menos para la hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez. La vida hay que aprovecharla día a día.

Un aspecto que desvelaba Cósima es la buena relación que tiene con su padre y su actual pareja. Algo que difiere y mucho en la que mantiene De la Prada con su exmarido: "Él es menos cercano porque está muy centrado en su trabajo. Cada vez me llevo mejor con la mujer de mi padre, es maravillosa, hay que conocer a la gente", aseguraba.

Su madre se vio envuelta en una polémica durante la entrevista conjunta por una opinión que manifestó en 'Sábado Deluxe' respecto la exhumación de Franco. "Me he peleado con mucha gente a raíz de que hablara de Franco en mi anterior 'Deluxe'. No sabía que aún existían tantos franquistas en España", indicaba Ágatha Ruiz de la Prada. Asimismo, aseguró sentirse decepcionada con Pedro J. Ramírez por no haber sido capaz de coger el teléfono con el fin de preguntarle cómo estaba ante la situación de confinamiento que vivimos por el coronavirus. Una circunstancia que ya deja tras de sí un balance triste: casi 28.000 fallecidos por coronavirus en España.

Por ello, colaboradores como Kiko Matamoros se mostraban abiertamente en contra: "Las víctimas de ese señor se merecían, por lo menos, el respeto de esta sociedad y de ninguna manera dejarlo reposar en el mismo sitio donde asesinó a personas que dejaron su vida por defender la libertad, la igualdad, la democracia y los derechos humanos".

Esta es la inesperada opinión de Cósima Rodríguez sobre Álvarez de Toledo

Cósima tenía un sueño desde pequeña: ser política. La influencia periodística de su padre, y las intensas conversaciones políticas tuvieron (quizás) algo que ver en el horizonte profesional que quería marcar la hija del matrimonio. Sin embargo, ese no fue su destino. Cuando era preguntada en 'Sábado Deluxe' por su posición ideológica, Cósima se mostraba firme y dejaba claro que ninguna ideología la identificaba especialmente.

Inmediatamente después y de manera insólita, Cósima Rodríguez aseguraba que era fan de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP en Barcelona: "Me encanta, me parece una mujer brillante. Es verdad que se ha radicalizado un poco, pero eso es por el ambiente político que le rodea"