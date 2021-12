Duro golpe para Jorge Javier al enterarse de lo que su madre piensa de él: "Tu vida..."

Este martes, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a 'Lecturas' con una publicación de lo más personal. Esta vez, el presentador se ha dejado entrevistar por su propia madre, haciéndole así la entrevista de Navidad que se hace cada año en el mencionado medio. "La verdad es que al principio la idea me hace gracia", aseguraba el comunicador, haciendo referencia a que la idea le parecía curiosa, pero terminó siendo algo desagradable: "Pero fíjate que después de hacerla me quedo un poco revuelto".

"Porque en esta entrevista hemos hablado de cosas que normalmente pasamos muy por encima o, directamente, ni las tocamos. Me da mucha pena darme cuenta de que me echa mucho de menos. Y de que le gustaría que volviera a vivir a Badalona, cuando de momento eso no entra en mis planes", se mostraba el presentador muy sincero, dejando claro que tocaron temas muy delicados.

"Me ha producido mucha sorpresa enterarme, gracias a esta entrevista, que considera que soy un poco raro. Quizás lo sea sin que me dé cuenta. Yo, que me creo que soy una persona muy fácil de llevar, y viene mi madre y me dice que no, que soy más bien tirando a complicado.Y que, además, cuando llega la noche, piensa muchas veces en lo solo que estoy y que sufre pensando que me puede pasar algo", contaba, aparentemente triste al conocer cómo vive su madre el vivir lejos de él.









"Bicho raro"

"Esta entrevista me ha servido fundamentalmente para darme cuenta de que tengo que ponerme las pilas con mi familia. Que una vez conseguida la estabilidad laboral debo dedicarle más tiempo. No intentar recuperar el tiempo perdido, que eso me parece una estupidez, porque lo pasado, pisado. Pero sí ser consciente de que nada es eterno. Y de que luego no deseo lamentarme por aquellos momentos que pude haber aprovechado mejor", reflexiona el presentador, haciendo referencia a que se ha dado cuenta de lo mucho que se ha alejado de su familia y que quiere solucionarlo.

Asimismo, su madre también fue muy dura con el motivo de su soltería. "Has de bajar el listón, porque tú quieres algo para la otra persona, pero a lo mejor él quiere otra cosa para ti. Tú eres un buen partido y buena persona, un trabajador nato… Lo tienes todo. Pero pides muchas cosas", decía su madre, señalando que no puede ser tan exigente. "Es una persona un poco complicada para vivir en pareja… Tiene muchas cosas raras porque los artistas sois de otro mundo", opinaba respecto a su hijo.

"A mí me da pena cuando te vas y me dices que lo haces triste porque me ves solo", confesaba Jorge Javier a su madre tras saber que a ella le "preocupa que esté tan solo". "Me entero más de tu vida por lo que escribes en Lecturas que por lo que me cuentas a mí", le reprochaba su madre, lo que hizo daño al presentador. De la misma manera, María Morales aseguraba que el comunicador tiene "un carácter más parecido al de su padre", según pasan los años. Además de que le ven como un "bicho raro".