Gabriel Rufián se cuela en una cita de 'First Dates'

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, es uno de los políticos más carismáticos del Congreso de los Diputados y conocido por su forma de hacer política y por sus comentarios en las redes sociales.

Pero esta vez ha sido protagonista indirecto de una historia de amor en el conocido programa de Carlos Sobera 'First Dates'. Durante una cita que mantuvieron dos participantes, Yeray y Alba, dos jóvenes de Barcelona, el tema político inundó la conversación entre ambos. Yeray desveló que la política no le interesaba mucho, pero ella aseguró que era fan de Rufián: “Es que es muy crack”.

​A pesar de su indiferencia política, a Yeray no le sentó muy bien la declaración de Alba sobre el diputado catalán: “¿Pero qué me estás contando? Yo soy de Cataluña y si no soy independentista es poque no quiero tomar una salida independentista.

Eso lo veo así. Yo vivo en Cataluña y no soy independentista. Es que no sé a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a una guerra mundial porque manifestación por aquí, peleas por allí”. Dijo en secreto el joven, visiblemente cabreado con el tema independentista en Cataluña.

En este sentido, Alba desveló que no está “a favor de separarnos de España”, pero piensa que “tenemos derecho a decidir lo que queremos hacer”. Además, los dos participantes coincidieron en que la situación en Cataluña es “un tema peliagudo”. Al final, en el momento que tuvieron que decidir si querían tener una segunda cita, Yeray quería tener esa segunda cita con ella, pero Alba decidió que no continuar con la relación fuera de las cámaras.

Esta cita ha generado mucho interés en las redes sociales, incluso el propio diputado catalán ha publicado un tuit comentado el curioso encuentro del programa de Cuatro.