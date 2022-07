Frank Cuesta habla del incendio de Monfragüe y termina señalando al Gobierno: "¿No puede hacer eso?"

Estas últimas semanas, se han producido varios incendios como consecuencia de las altas temperaturas. Una de las zonas más afectadas ha sido Monfragüe. El incendio ha arrasado en más de 3.000 hectáreas, una cifra aportada este domingo por la directora general de Emergencias, Nieves Villar. Su rápida evolución provocó el desalojo de unas 500 personas de tres municipios: Casas de Miravete, Higuera de Albalat y Romangordo. El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) declaró como estabilizados a las 11.00 horas de este lunes los incendios en la comarca cacereña de Las Hurdes.

Esta situación ha hecho estallar a Frank Cuesta, quien no ha dudado en pronunciarse al respecto desde sus redes sociales: "Es la consecuencia de la nueva ecología perrofláutica (...) Se llevaba denunciando mucho tiempo y lo sé de primera mano (Francisco Castañares lo denunció hace tiempo). Si no haces limpieza preventiva en los montes y bosques... se terminarán quemando".

No obstante, su queja no se quedó ahí y señaló las "diferentes causas" de los incendios que afectan a la península en un vídeo de su canal de YouTube tras asegurar que los problemas "vienen de atrás" y no tienen nada que ver con "un gobierno de izquierdas o derechas". "Es la nueva ecología en la cuál no se puede hacer nada. Se gestiona el campo desde un despacho y no desde el campo", se quejaba.





"Queremos proteger de boquilla y no hay soluciones"



"Si no quieres meter ganado, si no quieres que la gente coja leña y limpie aquello, consigue más forestales y págalos bien... ¿Por qué la gente está con el puto cambio climático y no hay suficientes guardas forestales? ¿No estáis tan preocupados por la naturaleza?", se preguntaba el comunicador tras lamentar que se haya decidido prescindir del "pastoreo" como herramienta para limpiar los montes. "Parece que ahora el ganado y la carne es malo", apunta.

"Aquí se utilizan a los presos para hacer trabajos y reducir penas. O te coges inmigrantes que no encuentran trabajo", sigue diciendo muy crítico. "Tanto coñazo con la naturaleza y se han tenido que quemar todos los nidos de pájaros. ¿Por qué tanto chiringuito y subvención a subnormalidades y no hay guardas forestales?", insiste Cuesta.

"Hay que prevenir y limpiar antes. Un Ministerio de Transición Ecológica, con cientos de asesores, ¿No puede hacer eso? ¿Por qué se invierte dinero en tantos chiringuitos y no en guardas forestales? Me parece ridículo que den el coñazo con 'ser verde' y algo tan esencial, como los bosques, se estén quemando. Gastan dinero en tonterías, y no hablo solo de Sánchez", se queja el comunicador. "¿Por qué se queman los montes? Queremos proteger de boquilla y no hay soluciones. Yo he dado varias: ganado, pastoreo, limpieza, que la gente pueda coger leña, presos, inmigrantes sin trabajo, gente del paro...", señala, visiblemente cabreado.