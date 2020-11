Frank Cuesta amenaza de muerte al supuesto culpable del caso Yuyee: "Me comeré el hígado del hijo"

Tras anunciar su retirada televisiva, Frank Cuesta ha concedido varias entrevistas para explicar sus motivos. En esta ocasión ha hablado en el canal 'The Wild Project', presentado por el youtuber Jordi Wild. Después de entender las razones por las que el presentador ha decidido desaparecer de la pequeña pantalla, Wild quiso hablar del caso Yuyee.

La ex mujer y madre de los hijos de Cuesta sigue en la cárcel de Tailandia por haber sido pillada con menos de un gramo de cocaína en su posesión. A raíz de esto, el comunicador volvió a salir en defensa de Yuyee y opinió que su arresto fue una decisión que se tomó solo para "joderle" a él y hacer daño a sus hijos.

Asimismo, insinuó que conoce a la persona que está detrás de la condena de la madre de sus hijos y que, cuando conoció su identidad, le amenazó públicamente. "Mis hijos están sufriendo. Yo voy a matar al hijo de este. Voy a invertir el dinero que sea, voy a contratar a 10 personas para que no fallen", decía el presentador de 'Frank de la Jungla'.

Sin embargo, tal y como contó, su actitud antes esto cambió cuando recibió una llamada de la supuesta persona que está detrás del caso Yuyee para reunirse y hacer un trato: "Hablamos y me dijo: '¿Qué necesitas?'. Le dije que a la madre de mis hijos fuera y me dijo que eso no lo podía hacer. Entonces le dije que mi familia estuviera cubierta al 100% y me dijo que vale. Me preguntó si estábamos en paz y le dije que sí", reveló.

"Olvido, pero no perdono"

A pesar de haber llegado a un acuerdo para "estar en paz", Cuesta confesó que "puede olvidar, pero no perdonar". "Si yo algún día tengo la oportunidad, me comeré el hígado del hijo de ese tipo. Pero no voy a tener la oportunidad, obviamente", reconoció el ex tenista, dejando claro que sigue dolida y que se vengaría si pudiese.