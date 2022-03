El físico como "motivo de éxito": así impulsa la TV el interés de los jóvenes por los retoques estéticos

Cada vez es mayor la preocupación de la población por la apariencia física. Una gran mayoría ya no solo recurre al ejercicio diario, sino que se decantan por pasar por quirófano o someterse a retoques estéticos de manera habitual. Un 35,9% de los españoles se han hecho algún retoque, en concreto, 4 de cada 10 mayores de 26 años, según señala un estudio de 2020 de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Por el momento, esta práctica sigue predominando entre las mujeres, pero cada vez es más habitual en los hombres. Cinco de cada diez mujeres y dos de cada diez hombres son usuarios actuales de tratamientos estéticos.

En cuanto a edades, SEME indica que el perfil del consumidor de tratamientos faciales, corporales y capilares gira en torno a los 28-32 años. Mientras que a partir de los 35 años, ya son más comunes los de prevención antiaging. Dentro de este mercado, existen miles de tratamientos, pero los más comunes son los rellenos dérmicos y el bótox, además de las rinoplastias y los implantes mamarios. Tal y como indica el mencionado informe, un 56,7% de la población afirma realizarse tratamientos faciales, mientras que el 20% opta tanto por tratamientos faciales como corporales.

Estos cambios en la sociedad también han podido percibirse en la televisión. Cada vez es más habitual que los retoques en los jóvenes se vean reflejados en la pequeña pantalla, incluso muchos pueden haberse animado a dar el paso al desear alcanzar el físico de algunos de sus referentes, como pueden ser concursantes de exitosos formatos como 'La isla de las tentaciones', 'Love Island', 'Supervivientes', o actrices y actores de populares ficciones juveniles como 'Élite'. Todo esto sumado a la repercusión de las redes sociales, donde todos estos personajes tienen una gran influencia entre el público joven.









"Una amiga mía se basó en Ester Expósito"

Este es el caso de una amiga cercana de Stefano Vignolo, un joven de 23 años que se sometió a una rinoplastia hace un par de años. "Una amiga mía se basó en Ester Expósito", cuenta. Sin embargo, reconoce que este no fue su caso: "En programas como 'La isla de las tentaciones' se muestran estereotipos de belleza súper hegemónicos y creo que pueden estar condicionando. No es mi caso, pero si lo he visto en otras personas".

"Las concursantes de 'La isla' ayudan a que se normalice porque, ahora mismo, son un ejemplo para la sociedad porque la mayoría de jóvenes seguimos ese tipo de programas. Encima, la mayoría de chicas que entran a este tipo de programas, las que no están operadas, se operan nada más salir. Es lo habitual", opina Javier Parrillas, quien decidió meterse en el quirófano para "corregirse las orejas soplillo" con tan solo 18 años.

Así lo reconoce Dayana Mazabel, quien se operó del pecho porque lo "tenía claro desde pequeña": "Yo había visto a muchas chicas influencers y se las enseñaba a mi cirujano. Eran chicas de Instagram, pero de fuera de España porque aquí veo que se ponen el pecho muy grande y yo quería algo muy natural". En su caso, siempre tuvo la idea en su cabeza, pero cree que ciertos retoques, como inyectarse ácido hialurónico en los labios, se ve más desde que forma parte del estereotipo de concursantes de reality.

"Alguna influencia tiene 'La isla de las tentaciones' o las series porque cuanto más gente se lo hace más normal se ve. Lo de ponerse labios se está poniendo muy de moda y tengo amigas que se han operado de ello. En este caso, creo que ellas si han estado más influenciadas por los programas de ahora", revela tras señalar lo mucho que también se ha "normalizado" el promocionar este tipo de operaciones en la televisión.

Ir a consulta con la imagen de una famosa en mano es algo más que habitual y así lo ha confirmado eldoctor Marco Romeo, cirujano plástico: "Alguna vez me han dicho que quieren algún retoque para parecerse a alguna famosa. Hay gente que se lo lleva de ejemplo para que me haga una idea. Buscan chicas en internet y me lo muestran para guiarme. Me suelen mostrar influencers o mujeres operadas por otros cirujanos o por mí". Asimismo, el cirujano reconoce que hay otros casos que ya son "preocupantes" porque "hay gente que pide ser una persona concreta".

Audio









El físico como "motivo de éxito"

No obstante, según la psiquiatra Marina Díaz Marsá, estos formatos tienen más influencia en los jóvenes de la que ellos creen, ya que "presentan el tener un determinado cuerpo como un valor", lo que resulta mucho más impactante en "adolescentes vulnerables, con una personalidad todavía sin formar y con dificultades en el autoestima". Lo que también puede tener efectos negativos: "Ven estos cuerpos como algo que puede hacer que su vida sea mejor. Lo incorporan como una valor cuando, al final, esto provoca más vacío, más depresión e, incluso, más dificultades porque intentan llenar con esas cirugías otros malestares que tienen y así no lo consiguen".

Por este motivo, la psicóloga entiende los "programas como 'La isla'" como "un factor de riesgo" al aparecer en la pequeña pantalla y ser vista por millones de personas: "Los adolescentes entienden que si la televisión muestra eso es que tiene un valor positivo, por lo que lo intentan incorporar. Esto es un factor de riesgo para a la hora de hacer acciones en la percepción de su propia imagen y en la satisfacción con su propio cuerpo. Y, por lo tanto, se excedan de cirugías, que pueden llegar a ser adictivas, o comiencen a sufrir algún trastorno de la conducta alimentaria o trastornos somatomorfos". Al igual que interpretan que "un cuerpo perfecto" puede "solventar sus problemas", ya que la sociedad lo ve como "un motivo de éxito" que se ve reflejado en televisión.

De esto también se ha dado cuenta el cirujano plástico por las personas que han pasado por su consulta, ya que apoya las palabras de Marsá: "La mayoría de los jóvenes quieren el éxito instantáneo como una influencer. Entonces, para ellos, el retocarse el cuerpo es su primer paso hacia el éxito. Es como un medio para cumplir con el estereotipo de la influencer e intentar conseguir un éxito similar". También se puede corroborar la influencia de los realities por las operaciones que más piden los jóvenes. "Lo que más suelen pedirme son rinoplastias o aumentos mamarios", asegura el doctor tras señalan que, incluso, "una de cada 20 me pide un pecho artificial".

Es por esto por lo que Marsá opina que "deberíamos replantearnos qué cánones estéticos o valores promovemos a nuestra población joven desde la televisión", dado que considera que tener como referencia el físico de los personajes televisivos "no es lo más sano porque no corresponden a la realidad de la media de la población", por lo que recomienda fijarse en "los cuerpos que se ve en la playa". Un problema que se traslada a las redes sociales, donde es habitual "utilizar filtros o photoshop" que transforman el aspecto físico de manera temporal, y que se ha visto potenciado "durante el confinamiento porque se ha estado más expuesto a las redes", provocando así que "se hayan duplicado los casos de trastornos alimentarios".

Audio









La influencia de las redes sociales

No obstante, los retoques estéticos es algo que comenzó hacerse hace muchos años, con la diferencia de que antes pasaba a ser un tema 'tabú' y un cambio físico escondido tras alguna excusa. Por lo tanto, otro factor a tener en cuenta a la hora de entender por qué se ha convertido en una práctica tan habitual es el hablar de ello sin tapujos. "Cuando mi madre se operó no estaba tan normalizado. A mí no me da ningún reparo hablar de ello, pero a mí madre sí le da cosa contarlo", asegura Mazabel. "Creo que es algo que se juzga porque se busca que la belleza sea natural, pero para mí no cambia nada. De hecho, yo lo cuento e incluso hago chistes sobre ello", confiesa Vignolo.

A pesar de ello, 'el quid de la cuestión' está en aquellos personajes reconocidos con miles de seguidores que siguen la misma filosofía a la hora de hablar de ello en una plataforma con tanto alcance como es Instagram. "Te operas es para sentirte bien contigo misma, entonces, creo que verbalizarlo es algo primordial y normal. No hay que tratarlo como un tema tabú, estamos en el siglo XXI. Un complejo puede afectar a que no te veas bien, lo que también afecta mentalmente, así que si tienes dinero y quieres hacerlo, ¿Por qué no?", argumenta Celia Zanón, concursante de 'Love Island' con más de 60 mil 'followes', que tiene el "pecho operado" y se "ha puesto ácido hialurónico en los labios".

Este es el mensaje que la también influencer promueve desde su cuenta de Instagram, por lo que no duda en responder a las dudas de su audiencia sobre los "retoques estéticos". "Desde que conté mi experiencia con los retoques estéticos, hay muchas mujeres que han decidido operarse con mi cirujano, se han animado y están muy contentas", asegura Zanón tras reconocer que "cree que los realities como 'Love Island' sí han ayudado a que la gente se atreva a dar el paso".

Un ejemplo que también es seguido por su compañera de concurso Marina Rodríguez 'La Cari', quien se ha sometido a los mismos retoques, además de "bótox en el entrecejo": "En redes lo normalizamos y tiene que ser así, no tiene que ser algo anormal el someterse a una operación estética. Todo lo que sea para estar mejor contigo mismo está bien... Mis seguidores se interesan mucho por mi operaciones y me piden consejos para retocarse". "Desde muy pequeña me han llamado mucho la atención las chicas con el pecho operado y claro que programas como 'La isla' o 'Love Island' pueden haber ayudado a los jóvenes a tomar la decisión de retocarse", agrega.

Sin embargo, Zanón apoya que todo tiene su límite porque tener una "adicción por los retoques ya es un problema": "Los que no paran de retocarse porque nunca se ven bien, acaban teniendo una enfermedad mental. Tienes que mantener la esencia de una misma, por lo que es importante que no sobrepase ciertos límites".

Audio