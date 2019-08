La feliz vida de Marisol alejada de los focos, a pesar de 'seguir sintiendo' el personaje

"Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí". Esta fue la banda sonora de más de una generación, que encandiló a gran parte de España con la voz angelical de Pepa Flores, que nació artísticamente con el nombre de Marisol, la niña prodigio del cine de los años 60.

Tras una longeva carrera en la que deslumbró en numerosos filmes y escenarios y dejó para el recuerdo míticas canciones como 'Corre, corre, caballito' y 'Estando contigo', la exitosa actriz y cantante se despidió de los focos a los 38 años para cumplir su sueño: retirarse a su particular paraíso, su amada tierra natal, Málaga. "Soy malagueña. Soy fiel a mi tierra. Lo he sido y lo seré hasta la muerte", expresó Pepa Flores el año 2000 cuando le nombraron malagueña del siglo XXI.

"Vive feliz, tranquila, relajada… y con el apoyo de todos nosotros y de toda Málaga, porque la ciudad le quiere muchísimo", ha explicado su hermana, Vicky Flores. "Cuando empiezas a trabajar desde tan pequeña, llega un momento en que la jubilación te ha llegado a los treinta, porque has trabajado como diez vidas de una persona normal", ha señalado la cantante e hija de Marisol, Celia Esteve Flores.

Quienes más le conocen saben a ciencia cierta que no tiene nada que ver el carácter temperamental del personaje con la ternura de la persona: "Marisol es una persona y Pepa Flores es otra", ha contado Celia. "Pepa Flores está muy agradecida a Marisol. Le respeta muchísimo, quizás más que nadie. Ella me ha pedido encarecidamente que lo diga para que todo el mundo lo sepa: no ha matado a ninguna Marisol. El personaje sigue viviendo en ella", ha sentenciado Vicky. "No conozco a Marisol como persona. Conozco el personaje y me encanta, pero solo se parece físicamente. En el carácter casi no se parece", ha confesado la hija de la intérprete de 'La vida es una tómbola'.