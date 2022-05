Un experto aclara todas las dudas sobre la viruela del mono: ¿puedo infectarme al probarme una prenda?

Este martes, Joaquín Prat volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuatro al día'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania y el aumento de contagios por coronavirus, el programa dedicó gran parte del espacio de la viruela del mono. Para ello, realizaron una conexión en directo con Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.

Tras recordar que ya se han confirmado en torno a los 51 casos en España, el presentador le daba la palabra al experto con el objetivo de que resolviese todas las dudas sobre esta enfermedad. "No, no creo que lleguemos a los centenares de casos… Será un número más limitado con toda probabilidad", comenzaba diciendo el entrevistado al respecto. "Ahora, se están viendo los casos iniciales. A fruto del proceso de rastro y de ver los contactos, saldrá algún caso más sin duda alguna. Hay que ver los que están en sospecha si se confirman o no", agrega.

"Si se dan cuenta, todo parte de un foco que se ha ido transmitiendo por la movilidad de la gente que viaje de un lado para otro y eso es normal", aclara el epidemiólogo al respecto. "Está claro que seguirán apareciendo enfermedades de este tipo, si los humanos seguimos haciendo las cosas mal y maltratando la naturaleza como lo estamos haciendo, llegarán más caso", explicaba Juan José Badiola sobre le llegada de nuevas enfermedades.









¿Puedo infectarme al probarme una prenda?

"Cuando dicen que tengamos cuidado con las mascotas, se refieren a las mascotas que son compatibles con este virus como los roedores. En cambio, los perros y los gatos, que yo sepa, no son receptivos de este virus. Así que tengan ustedes cuidado con aquellas mascotas, roedores, que han convivido con personas infectadas", dice sobre la transmisión a las mascotas. De la misma manera, aclara lo que habría que hacer en este caso: "Prestar atención y, si tienen síntomas, avisar al veterinario correspondiente. Se recomienda aislamiento de esos animales también".

Por otro lado, lo poco que se sabe al respecto es que esta enfermedad se transmite por fluidos o por contacto directo. A pesar de ello, hay quienes dicen que también podría contagiarse al probarse una misma prenda que se ha puesto una persona infectada. "Creo que todavía podemos ir a las tiendas y probarnos la ropa con tranquilidad", aseguraba el experto.

"Esto se refiere sobre todo a, por ejemplo, la ropa de cama referencia. Si allí ha estado una persona infectada, ha estado varias horas y tiene pústulas... Pues es lógico que el virus ahí se disemine. Lo mismo que pasa si te limpias con la misma toalla que una persona infectada porque erosiona y provoca la presencia del virus. Pero para probarse, por ejemplo, un pantalón en una tienda es algo altamente improbable que eso pueda ocurrir", afirma el entrevistado.