La exmujer de Maradona le dedica estas palabras tras ganar 'Masterchef': "Falta gente"

Este lunes, la primera edición de 'Masterchef Celebrity' Argentina llegó a su fin. Tras una reñida y emocionante final, Claudia Villafañe, ex mujer de Maradona, venció a Analía Franchín, por lo que logró hacerse con el premio: un trofeo y un millón de pesos en efectivo.

Después de tres meses de trabajo, aprendizaje y tensión en las cocinas, el talent culinario puso fin a su primera entrega, logrando grandes datos de audiencia y convirtiéndose en el mayor éxtio de la temporada.

Como ya es habitual en el formato, en el último cocinado el presentador Santiago Del Moro recibe a todos los aspirantes que han pasado por las cocinas, quienes se unen con el jurado formado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Fue entonces cuando entraron al plató Sofía Pachano, el Polaco, Vicky Xipolitakis, Fede Bal, Roberto Moldavsky, Boy Olmi y el Turco García, entre otros.

Asimismo, también llegaron los familiares de las finalistas. Por parte de Analía entraron su madre y su hijo, mientras que, por parte de Claudia, entraron Dalma y Gianinna Maradona, las hijas que tuvo durante su matrimonio con Diego Maradona. "Realmente lo dejó todo, sé que está muy nerviosa y nosotras también, así que lo mejor para las dos. ¡Qué sea una noche linda!", dijo Dalma.

Tras dar la bienvenida a los seres queridos, las concursantes se pusieron manos a la obra. Ambas debían presentar un menú con plato principal y postre, elaborado en 90 minutos. A diferencia de la adaptación española, las participantes podían ir al supermercado todas las veces que quisieran durante el cocinado, lo que las alivió.

"El papá de mis hijas que no está"

Villafañe optó por unos platos sencillos pero con ciertas complicaciones: una burrata con tomates confitados, frutillas y vinagreta de vainilla como entrada, un solomillo de cerdo envuelto en conejo y panceta, para el plato principal, y, de postre, un cremoso de chocolate blanco con helado de banana.

Tanto Villafañe como Franchín recibieron muy buena valoraciones. No obstante, a pesar de que los jueces desearon poder declarar un empate, nombraron ganadora a la ex mujer de Maradona. "La ganadora de Masterchef es...la Tata", anunciaron los chefs argentinos.

Nada más recibir el trofeo, Villafañe se mostró muy emocionada y no dudó en dedicar el premio a sus hijas, quienes estaban presentes, y a los que "faltan": "Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...", confesó entre lágrimas tras reconocer que está "muy agradecida y feliz".