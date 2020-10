Un exministro de Zapatero estalla por las 'bromitas' de Fernando Simón: "Si este es el motivo de risas..."

Miguel Sebastián hace años que vive alejado del epicentro del huracán político en el que se ha convertido nuestro país. Desde que fuera ministro de uno de los Gobiernos de Zapatero, ha dedicado su tiempo a la docencia y a intervenir en medios de comunicación como invitado o analista. Especialmente fructífera a nivel mediático le ha resultado su análisis en directo en 'Al Rojo Vivo', el programa de actualidad política que dirige Antonio García Ferreras.

En este espacio hemos descubierto una faceta suya, para muchos, desconocida: la de crítico con algunos de los aspectos de la gestión de la pandemia. Gracias a gráficos y análisis diario de los datos que Sanidad ha proporcionado de la pandemia, hemos podido comprobar como no todas las decisiones tomadas por el ejecutivo, del mismo signo que del que él mismo formó parte, han sido de su agrado. La última de estas desavenencias ha sido este viernes donde, tras unas imágenes y declaraciones de Fernando Simón, Sebastián se ha mostrado un tanto molesto.

Las bromas de Simón que enfadan a Ferreras y a Miguel Sebastián

En concreto, en el tramo final del programa, Antonio García Ferreras le ha puesto a unas declaraciones de Fernando Simón contrastadas con otras de Salvador Illa. En este montaje se puede apreciar como ambos han manifestado puntos de vista radicalmente opuestos sobre la situación de la pandemia en nuestro país. Al final de este montaje sonoro, se escucha cómo Fernando Simón se echa a reír en complicidad con los periodistas.

Tras escuchar las declaraciones de forma atenta, Miguel Sebastián comenzaba su intervención aclarando una cosa: "En primer lugar yo no le veo la gracia", una afirmación a la que se adhería el mismo presentador del espacio, García Ferreras: "No tiene", con loe que Sebastián insistía "yo no lo veo la gracia, yo no se la veo".

Tras esta primera declaración, el exministro Sebastián analizaba: "Vamos a un ritmo de más de 300 mil al mes [positivos], como septiembre, un septiembre negro, si nos vamos a estabilizar en eso, si este es el logro y el motivo de risas, eso sería un auténtico desastre", remataba. Aun así, Sebastián sí que destacaba algo que le había gustado, las declaraciones del ministro deSanidad, Salvador Illa: "Me ha gustado el mensaje de Illa, muy sensato y prudente. El riesgo es que se baje la guardia. Por eso me parece apropiado el mensaje de Illa. Hasta Italia que iba muy bien se ha desmadrado en los últimos días", ha concluido.

Las bromas de Fernando Simón

Fernando Simón, como es habitual, ha comparecido hoy para analizar la evolución del coronavirus en España. Sin embargo, ha hecho una referencia irónica en relación a la pandemia. El experto arrancaba con las siguientes palabras ante los medios: "Bueno, buenas tardes. Como toca los jueves, hablamos de coronavirus. Cuando esto acabe no sabremos de qué hablar". Simón se reía mientras bebía agua y se tomaba la situación con humor.

Fernando Simón: "Como toca los jueves, hablamos de coronavirus. Cuando esto acabe no sabremos de qué hablar".

Esta broma llega acompañada de unos datos que no son nada esperanzadores.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha dejado tras de sí estos datos por un momento para tratar de quitarle hierro al asunto con ese apunte respecto a la covid-19. De esta forma, Simón ha dicho que sólo hablamos de coronavirus. Algo que echaremos de menos cuando esto acabe. Ya está siendo muy criticado por ello en redes.

Estas son algunas de las actuaciones que se le han criticado a Simón

Sin embargo, no es la primera vez que la intervención del epidemiólogo da que hablar. Sobre todo en redes sociales. Estos son algunos ejemplos. Simón llegó a asegurar que las mascarillas no eran útiles, se atragantó con una almendra o se metió el dedo en la nariz ante los medios.

Fernando Simón el 16-J: “el realizar PCR en los aeropuertos es inviable y no garantiza que no haya casos unos días después del negativo"



Hoy: el sector turístico celebra el anuncio de España de comenzar a hacer PCR en los aeropuertos.



Ahora es cuando se mete el dedo en la nariz pic.twitter.com/spVFy0FKVq — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 12, 2020

Asimismo, sus vacaciones a Portugal para surfear o su intervención en 'Planeta Calleja' indignaba a las redes. También llegó a asegurar que realizar las pruebas diagnósticas en los aeropuertos era inviable. "Tanto por los tiempos que cuesta como por los recursos que requiere como por el período de espera que tienen que llevar los pacientes en estos lugares". Con el tiempo, esta medida se llevó a cabo. Simón ha caído en numerosas ocasiones en contradicciones.