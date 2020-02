Évole responde a Abascal tras su polémico 'pique' en televisión: "Si pones sólo ese fragmento..."

Jordi Évole estrenó este domingo en LaSexta "Lo de Évole", su nuevo programa desde "Salvados" en el que el popular presentador vuelve de nuevo a poner el foco en la actualidad a través de una serie de reportajes emitidos en prime time. El espacio mantiene el sello característico del periodista catalán, aunque cuenta como gran novedad_ cada temporada todos los capítulos irán “bajo un paraguas”, el primero de los cuales fue el de la prisión. Para ese primer programa contó con el preso más famoso de nuestro país actualmente: Oriol Junqueras. "No tengo más privilegios que otros presos", dijo el líder independentista ante la cámara de Évole durante la entrevista.

Unas horas antes, el programa "Liarla Pardo" de LaSexta entrevistó a Évole para promocionar el espacio. Durante la charla, Cristina Pardo preguntó al periodista catalán sobre las polémicas palabras que dedicó al líder de Vox Santiago Abascal durante otra entrevista en el programa "El Hormiguero". En ella, deseó que el dirigente político sufriera una caída del caballo porque el golpe "le vendría bien". "Pero sin ningún tipo de daño, solo por el susto”, añadió.

Sus palabras suscitaron una gran polémica en redes sociales y hasta el propio Abascal respondió. "¿Cuántos titulares ocuparían estas declaraciones si las hubiese hecho un miembro de VOX? No es raro que quien legitima a etarras quiera violencia o daño contra alguien. Nosotros estamos hechos de otra pasta y además, de pequeños, nos enseñaron a no abusar de los tirillas", dijo en un tuit.

¿Cuántos titulares ocuparían estas declaraciones si las hubiese hecho un miembro de VOX? No es raro que quien legitima a etarras quiera violencia o daño contra alguien. Nosotros estamos hechos de otra pasta y además, de pequeños, nos enseñaron a no abusar de los tirillas. pic.twitter.com/OUIqZXEYVP — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) January 30, 2020

Días después, Évole se ha disculpado por estas palabras y ha reconocido que se lo podría "haber ahorrado". “Si pones solo ese fragmento, alguien que lo vea sin conocer el contexto podría decir este Évole está chiflado. Dicho esto, también te digo, me lo podría haber ahorrado. No tengo por qué decir eso, pero me salió decir eso”, comenzó explicándose. “Como estábamos hablando de si había ido a caballo a "El Hormiguero", podría haber dicho que igual se podría haber caído y haber visto la luz para hacer discursos menos xenófobos, menos homófobos. Hubiese sido más fino, pero se me ha ocurrido aquí y ahora”, prosiguió el entrevistado.