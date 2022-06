Esperanza Aguirre no se corta al hablar en Viva la vida de sus retoques estéticos: "Lo próximo va a ser esto"

Tras Bertín Osborne y Jorge Bárcenas, este domingo, fue Esperanza Aguirre quien acudió como invitada al confesionario de José Antonio Avilés en 'Viva la vida'. Es por esto por lo que quien fue presidenta de la Comunicad de Madrid ha concedido una de sus entrevistas más personales. A diferencia de otras entrevistas en la que es preguntaba principalmente por política, Aguirre respondió a cada una de las preguntas que le hizo el colaborador de Telecinco. Incluso el conductor del espacio le tuvo que pedir que moderase su vocabulario al estar en un "confesionario".

Nada más comenzar, la invitada dejó claro que "no piensa" dejar la política "mientras tenga salud". A pesar de ello, reconoce que donde no quiere estar es "en primera línea". Esto se debe a que, según contaba, estaba muy "llorona" por aquella época. "Algunos compañeros en política descubrieron las razones por las que lloraba: por impotencia, por rabia y pena de mí misma", confesaba ella.

Al quedarse muy sorprendido con sus palabras, el comunicador quiso saber si su carrera profesional el había traído consecuencias a su vida personal, lo que ella afirmó. "Tengo siete hermanos, todos viven y trabajan en Madrid. Unas tenían una sala de conciertos que tuvieron que cerrar como consecuencia de ser yo concejala de Medio Ambiente", recordaba Aguirre como ejemplo. Sin embargo, la política reconoció que siempre ha recibido el apoyo de su familia y nadie la ha pedido que abandonase a pesar de cómo afectaba a su vida personal. Aguirre tiene dos hijos y siete nietos a los que adora, además tiene muy buenas palabras para sus nueras.









"Me quité los párpados caídos"

No obstante, reconoció no ser rencorosa y aseguró no acordarse de las personas que se habían distanciado de ella tras dejar la primera línea de la política. A pesar de ello, aseguró que seguro que hay gente que lo ha hecho. De la misma manera, contó que, mientras había "decepcionado" a algunos, "otros que me querrían ver muerta que, de hecho, lo publican en Twitter".

Por otro lado, Avilés recordó que Aguirre fue una de las primera políticas en reconocer públicamente que se había sometido a retoques estéticos. El conductor del espacio destacó esto y ella no dudó en volver a contarlo en televisión: "Me quité los párpados caídos". De la misma manera, confesó el próximo retoque que piensa hacerse: "Lo próximo va a ser esto - dijo señalando la papada- que me lo haré cuando tenga dinero que ahora soy pensionista".