El espectacular concierto de los chicos de 'OT 2018" en su inicio de gira

"Operación Triunfo" ha vuelto a conquistar esta noche un escenario, esta vez el WiZink Center, y no han sido ni Amaia Romero, Aitana o Alfred los gladiadores que se han subido al cuadrilátero. Han sido Famous, Alba Reche, Natalia y compañía los que han hecho arder Madrid, sin tenerlas todas consigo.

Han tenido que competir con un listón muy alto, el de Amaia Romero y CIA, una sombra que se ha cernido sobre ellos incluso dentro de la Academia, donde ni siquiera era una certeza que esta gira que han estrenado hoy fuese a materializarse.

Pero hoy los dieciséis concursantes de la décima edición de "Operación Triunfo" han dado un golpe sobre la mesa iniciando este tour, con la profética "This is me", y han demostrado que las comparaciones son odiosas y que dos ediciones seguidas no deberían deslucir el talento que han rebosado en el escenario.

Talento que sus seguidores les agradecen a diario en redes sociales -todos los días de los tres meses de internamiento el programa se ha convertido en "trending topic"- y que hoy también se ha manifestado en las redes sociales y en la vida real.

Desde temprano se agolpan los jóvenes seguidores de estos también jóvenes cantantes en las entradas del WiZink Center para ver, a partir de las puntuales 21:30 horas, actuaciones como las grupales "This is me", "Don't stop me now", "Spice of your life" o "Somos", el himno de esta generación de "triunfitos" que los define como "gladiadores construyendo la ciudad".

Y, cómo no, las 15.000 personas agrupadas en el antiguamente conocido como Palacio de los Deportes tampoco se han perdido las actuaciones de los dieciséis gladiadores en solitario, en una noche en la que se han interpretado 38 canciones, y en la que cada uno de ellos ha tenido su momento de gloria.

Como Damion que, de cantar en las calles y los metros de Madrid, ha pasado al WiZink Center con su guitarra y la balada "Give Me Love" con la que, en lugar de captar la atención de los curiosos viandantes, ha hecho que 15.000 personas hicieran brillar el Palacio de los Deportes con los flashes de sus móviles.

Tampoco han faltado los flashes cuando Damion y África han concluido su dúo "Perfect" con un beso que ha desgarrado las gargantas de todos los presentes.

El primer expulsado de "OT 2018", Alfonso, ha abierto la gira con "Pégate", a la que le ha seguido Joan, con su guitarra, en "Bed I made", para pasar al primer dúo de la noche, "Vivir", a cargo de los andaluces Julia y Dave.

El ganador de la edición, Famous, no ha tardado en salir, también en dúo con la madrileña María, anfitriona de la velada, que empezaba haciendo reír a 15.000 personas.

"Me había preparado unas cosas que se me han olvidado todas (...). 15.000 personas, en fin, una quiere hacer algo memorable, sacarme una teta pero la tengo pegada", decía la madrileña, que ha cantado con Famous "1,2,3".

El público fiel del formato no ha decepcionado y ha vitoreado y se ha rendido ante cada uno de los concursantes, aunque en decibelios ha ganado el trío finalista: Famous, Alba Reche y Natalia.

No en vano él consiguió ganar el concurso y sus 100.000 euros por una diferencia ajustadísima de 1 % sobre Alba Reche, carismática y rasgada voz que conseguía el segundo puesto para completar el podio con Natalia, a priori, cuando comenzó el programa, favorita de la edición.

Famous ha enloquecido con sus interpretaciones de "Uptown funk", "And I am telling you", y sus otros dos dúos con Marta -"September"- y Natalia -"Feel it still"-.

Más lento y desgarrado ha sido el repertorio de Alba Reche, que en solitario ha revivido dos de las actuaciones más aplaudidas de la edición, "La llorona" y "She used to be mine", y en dúo ha electrizado con "Respect" junto a Noelia, con "Toxic" de la mano de Natalia y ha protagonizado el único trío de la noche con ésta y Julia cantando "Este amor no se toca".

Tocar sí ha tocado, por fin, el piano Natalia enmudeciendo el recinto con "The scientist", y luego ha levantado al WiZink con "Seven nation army".

Todo ello en un escueto escenario donde les ha acompañado en todo momento al piano Manu Guix, director musical de la Academia del programa, junto a la banda y el equipo de baile que se ha subido a las tablas en este primer concierto.

"Madrid, los sueños se hacen realidad. Gracias", resumía Marilia el sentir de sus compañeros, que han puesto esta noche la primera piedra de una gira que seguirá por Pamplona, A Coruña, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Palencia, Inca (Mallorca), Valencia, Málaga y Gijón.