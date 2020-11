Enrique San Francisco pierde la paciencia y estalla: "Estamos viviendo una dictadura disfrazada"

Enrique San Francisco ha vuelto a generar polémica en 'Espejo Público'. Tras opinar abiertamente sobre la actitud de los políticos en 'Liarla Pardo', el pasado domingo, volvió a llamar la atención de los espectadores en el espacio de Antena 3.

Una vez más, el actor dejó muy claro lo que piensa de los políticos actuales y su malestar por cómo se están enfrentando a la gestión de la pandemia generada por el coronavirus en España.

Durante la sección presentada por Fran Rivera, 'Rivera y amigos', en la que se sientan en un entorno más desenfadado para abordar una profunda entrevista, San Francisco reconoció que "nunca se ha sentido menos libre que ahora", incluso habiendo vivido la dictadura franquista.

"Con Franco teníamos censura y ahora lo que se censura es la opinión, y esa es una de las peores censuras que puede haber. Estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible", aseguró el humorista.

Antes de continuar analizando la situación actual, el actor afirmó que no es de "ningún partido" para evitar futuras críticas por sus declaraciones. "A mí, como llevo la bandera de España, me llaman facha, lamentablemente. Pero la llevaré hasta que me hostien", reveló abiertamente. "Bienvenido al club", respondió por su parte Rivera.

"En lugar de políticos, tenemos agitadores"

Asimismo, también quiso comentar la mala gestión de la pandemia: "En lugar de políticos lo que tenemos son agitadores que mienten mucho y se dedican a enfrentar a las mujeres con los hombres, a los tal con los otros... Lo que quieren, fundamentalmente, es el poder. Entonces, a mí me gustaba más la gente que quería a su país".

"No me creo nada porque no saben nada, o hacen que no saben y confunden al pueblo. La saturación de información me ha llevado a no creerme nada, es una incertidumbre absoluta", apuntó el invitado. "Lo único que me creo es que hay muchos muertos, evidentemente, y eso es lo que es para preocuparse", concluyó el entrevistado.