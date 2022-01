Echanove a punto de derrumbarse en laSexta al hablar de Verónica Forqué: "Me da pena no haberme dado cuenta"

La noche del miércoles, Ana Pastor volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de ‘El Objetivo’. Tras analizar la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentran los palmeros y palmeras a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus con la llegada de la variante ómicron, la presentadora dio paso a la entrevista con Juan Echanove.

El actor se mostró muy sincero en todo momento y se abrió en canal con Pastor al hablar de la situación de algunos de sus amigos, incluso llegó a emocionarse. Esto le sucedió cuando habló de cómo se encuentra Antonio Resines, quien se encuentra ingresado en el hospital por coronavirus, y del fallecimiento de Verónica Forqué, amiga y compañera de profesión con la que compartió pantalla en ‘Bajarse al moro’ (1998),

“Ahí lo estamos viendo, ese abrazo tan bonito”, señalaba la conductora del espacio, mirando al cartel de la película mencionada, dado que se podía ver a Echanove y a Forqué abrazados. Acto seguido, la periodista quiso saber cómo se había enfrentado el entrevistado a la pérdida de la actriz, dado que se quitó la vida de manera inesperada: “Imagino que también habrás vivido con mucho desgarro lo que ha pasado con ella”.





"Les echo muchísimo de menos"

“Pues sí. Es una pena”, reconocía el actor con la voz temblorosa y mirando al suelo, esforzándose por retener las lágrimas. “Es una pena no darse cuenta uno de que un amigo lo está pasando realmente tan mal. Es una pena”, se sinceraba el intérprete, dejando caer que él no era consciente del mal momento por el que estaba pasando su amiga y por el que tomó la complicada decisión.

“Me duele mucho a mí el no haber sido sensible y dices: ‘últimamente nos veíamos poco’. Da igual. No lo sé”, se lamentaba el actor. “Yo creo que cuando eres tan amigo de alguien que, realmente, tenga un desenlace de su vida como el que ha tenido Verónica, pues, evidentemente, te duele”, confesaba, mostrando lo mucho que le ha afectado la muerte de Forqué.

“Como otros muchos también, eh. Porque llevamos una racha… Yo pertenezco a una generación anterior a la mía porque son los que me lo han enseñado y con los que yo he convivido. He convivido mucho más Juan Diego o Juan Luis Galiardo que con gente de mi edad. Y la edad ya hace su trabajo, entonces, cuando encima te encuentras con accidentes de la vida que tienen que ver con la situación personal que uno vive o sencillamente con un accidente de tráfico, pues es muy complicado. Yo les echo muchísimo de menos y les pienso todos los días”, contaba Echanove, recordando a todos los amigos del mundo de la interpretación que ha perdido.