Dura pérdida para Silvia Abril: "Te echo mucho de menos"

Silvia Abril suele caracterizarse por tomarse todo con mucho humor y ser siempre muy alegre. Sin embargo, tal y como demostró durante su paso en ‘Masterchef Celebrity’, también es muy sensible y no le avergüenza llorar en público si lo necesita.

Esta vez, la actriz se ha abierto en canal a través de su cuenta oficial de Instagram al recordar la pérdida de alguien que fue muy especial para ella. La cómica ha publicado una fotografía en su red social, la que ha acompañado con un emotivo mensaje, dejando claro lo que ha supuesto para ella esta pérdida.

"Hoy te echo mucho de menos", ha comenzado escribiendo la intérprete. "Hoy hubieses hecho 12 años y un día", ha continuado diciendo la mujer de Andreu Buenafuente. En la imagen se puede ver a Mel, el perro de Abril, quien falleció el pasado agosto, tal y como ella misma contó mediante la misma red social. "Querido de mi corazón", dice la actriz para dar por finalizado el mensaje.

“Ayer nos dejó Mel… no tengo palabras hoy, sólo lágrimas. Todos los que lo conocisteis y tuvisteis ocasión de cuidar de él, porque esta familia no para de moverse: ¡GRACIAS! Y gracias a ti también Mel, gracias por elegirnos, gracias por enseñarnos que el amor es infinito muchas veces. Costará 13 años más superar tu ausencia, has dejado una buena huella en nuestros corazones. Nos encontramos un día de estos Mel. Te quiero infinito”, comentó la humorista, muy apenada, cuando perdió a su mascota.

El apoyo de sus seguidores

Una vez más, Abril ha demostrado lo mucho que echa de menos a su perro, por lo que su mensaje no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Muchos fans y compañeros de la catalana han querido mostrarle su apoyo comentando en la publicación.

"Un abrazo muy fuerte Silvia", le ha comentado la modelo Vanesa Lorenzo. Asimismo, Judith Mascó también ha querido apoyarla dejando un mensaje que, a pesar de su brevedad, lo dice todo: “Mel”, escribió, acompañándolo de varios emoticonos en forma de corazón.

Aunque han pasado varios meses, la actriz parece estar todavía muy afectada por la muerte de Mel, a quien dice recordar cada día. Tal y como dijo en su momento Abril, le “costará trece años superar su ausencia”, pero, a pesar de ello, siempre le recordará con una sonrisa. De esta manera, la cómica corrobora lo que dicen de que “el perro es el mejor amigo del hombre”, dado que parece que Mel era el mejor amigo de ella.