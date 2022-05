Dura pérdida para Jorge Javier Vázquez: "Has sido un compañero maravilloso"

Hace una semana,Jorge Javier se sinceró con sus seguidores y contó un episodio que le sucedió en los últimos días y que le dejaba con el corazón en un puño. Y es que uno de sus 7 perros, Travis, le dio un buen susto y quiso contarlo para quitarse esa espinita que tenía clavada desde el día en que sucedió todo. Y lo hacía a través de su cuenta de Instagram, donde compartía una foto junto a su perro para que comprobemos que ya se encuentra bien y con unas palabras que también exponía en su blog de Lecturas de esta semana, donde contaba toda la historia de lo sucedido.









El presentador está muy unido a sus mascotas, que forman parte de su familia, por eso una llamada le alertó de que algo no iba bien y de que habían tenido que llevar al perro al veterinario y salió corriendo a ver qué pasaba. “Le costaba respirar y necesitan mi firma para dormirlo. Parece que ha llegado ese momento que nadie quiere aceptar”, recordaba con mucho dolor. Por desgracia, Travis ha muerto. Así lo ha anunciado Vázquez a través de su perfil de Instagram: "Ahora tendremos que aprender a vivir sin ti. Va a ser muy difícil porque has sido un compañero maravilloso, Travis. Qué silencio reina ahora en tu casa. Feliz viaje y no te olvides de saludar a Cartago".





El sufrimiento que ha atravesado Jorge Javier con Travis y su enfermedad del corazón

“Vemos a Travis con tantas ganas de largarse del lugar y venirse con nosotros que somos incapaces de tomar la decisión final. Se está aferrando a la vida”, llegó a expresar Jorge Javier. Y es que tenía una dolencia en el corazón que los médicos ya le alertaron de que duraría poco tiempo. Una predicción que ha terminado por cumplirse.









Este perro en principio iba a ser de acogida pero encajó tanto con su otro galgo que tenía en ese momento, Romeo, que decidió quedárselo. “Muy pronto se cansó de jugar y sacó una mala leche muy graciosa. Se convirtió en ese abuelo gruñón al que le molesta casi todo. Siempre dispuesto a comer todo lo que no fuera pienso. Siempre dispuesto a salir a la calle. Le fallan mucho las fuerzas”, expresó.









Ese susto le mantuvo alerta

“De repente, te lo encuentras parado en cualquier lugar de la casa, inmóvil, preguntándote con esos ojazos qué le pasa. Por qué le cuesta tanto caminar. Pero ahí sigue. Me hace muy feliz que quiera seguir viviendo porque eso significa que no quiere decirnos adiós, que le gusta su plácida vida y que probablemente nos dará más sustos, pero que quiere seguir. Y nosotros con él”, escribía Jorge Javier en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que su perro estaba tumbado en el suelo observándole mientras hace ejercicio en el gimnasio. “Qué angustia imaginar que en un momento podríamos dejar de verlo para siempre. Pero, por encima de todo, qué felicidad haber compartido tantos años de nuestras vidas con él”, concluía. Ahora le dice adiós.