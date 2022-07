La dueña de un bar revela cómo es realmente participar en 'Pesadilla en la cocina' con Chicote: "Lo que pasa…"

'Pesadilla en la cocina' siempre ha sido muy polémico, dado los llamativos momentos que Chicote ha vivido entre los fogones de las diferentes entregas. De hecho, el programa de laSexta fue llevado a los tribunales en varias ocasiones. El pasado 2014, José Luis Sanz, propietario de La Mansión de Navalcarnero, acusaba al chef de "comentarios vejatorios e injuriosos". El juzgado desestimó la demanda del hostelero en 2016, por lo que decidió recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. Finalmente, la justicia dio la razón a Chicote.

Incluso, algunos participantes del espacio que se habían sentido engañados por el formato, llegaron a fundar la Asociación de Afectados por Pesadilla en la cocina. En su momento, tuvieron intención de emitir una demanda conjunta. Manoli, que regentaba el restaurante Irlanda en El Ferrol, y Sole, la dueña del Café de Zamora, fueron quienes iniciaron este movimiento por "promesas incumplidas" y "vejaciones" por parte de Chicote y el programa. No obstante, esta demanda parece haberse quedado en el olvido.

Ahora, ha sido la propietaria del Rey Restobar quien se ha pronunciado sobre el espacio de laSexta en el canal de YouTube 'Cenando con Pablo'. El conductor del espacio sigue haciendo una ruta por los restaurante por los que pasó Alberto Chicote con 'Pesadilla en la cocina' y se ha desplazado hasta Balsicas (Murcia) para visitar el Rey Restobar, local por el que pasó el presentador en la quinta temporada de su espacio en laSexta.

"Se encontró un restaurante que era un auténtico caos. El cocinero estaba un poquito pallá, decía que venía de Júpiter, hacía cosas raras en la cocina. De hecho, hasta pegaba las comandas con saliva en la campana extractora y luego no se entendía muy allá con el resto de personal del local", comenzaba recordando Pablo. Asimismo, contaba que la dueña del restaurante creía que todo el mal que les pasaba era por culpa de Juan Carlos, el polémico cocinero que dio mucho que hablar en el programa.





"Era totalmente real"



Después de probar algunos de los platos que probaba el propio Chicote en el programa, el creador de contenido ha entrevistado a Beatriz, una de las dueñas del local. Esta vez, el cocinero ya no se encuentra trabajando en el negocio, pero Beatriz fue otra de las grandes protagonistas del episodio. En este caso, Beatriz reconoce que fue ella quien se puso en contacto con el formato en busca de ayuda y segura de que no le iban a hacer caso, pero "sonó la flauta" y aceptaron su oferta.

"Mi objetivo era solucionar el problema que teníamos en la cocina", aseguraba ella. Ante esto, el conductor del espacio quiso saber si Juan Carlos el cocinero "de verdad estaba tan loco como se ve en los capítulos". De hecho, la propietaria le despidió en plena grabación del programa. "Me da igual que me echen. Ellas mismas. Han echado al rey del restaurante", decía entonces Juan Carlos ante las cámaras.

"Al final es tomarte tu trabajo en serio. Él es muy buen profesional, cocina muy bien y ha estado en muchos sitios, sigue trabajando en el mismo sector", informa Beatriz tras reconocer que, a pesar de todo, siguen siendo muy buenos amigos. Tanto que "hubo un break" y volvió a trabajar en el local durante una temporada. "Volvió y estuvo un tiempo que estuvimos hablando y nos gustó los que nos propuso, pero también con fecha de caducidad. Aceptamos y muy bien. Era un tiempo determinado y con eso ya terminaba", contaba Beatriz.

"¿Es real todo lo que pasó el programa?", preguntó Pablo al fin. "Era totalmente real. No es nada ficticio. No se exagera. Lo que pasa realmente es que me tomo en serio lo que está pasando", confesaba Beatriz por su parte. Además, la dueña del local cuenta que, antes de la pandemia, volvieron a contactar con ella para hacer un especial en el que 'Pesadilla en la cocina' volvía por los restaurantes por los que había pasado anteriormente, pero se quedó ahí y no se llegó a grabar.