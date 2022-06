El doctor Carballo lanza una importante advertencia sobre una nueva ola de coronavirus: "Un factor común"

César Carballo Cardona es un conocido médico y emergenciólogo español, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Sin embargo, compagina su profesión con la televisión. Desde el inicio de la pandemia, colabora en diferentes programas de la pequeña pantalla, por lo que se ha convertido en un tertuliano habitual de diferentes espacios como 'La Sexta Noche', 'Horizonte', 'El Programa de Ana Rosa' o 'Espejo Público'.

Actualmente, se encuentra más presente en redes sociales que en la pequeña pantalla. Desde su cuenta oficial de Twitter, suele pronunciarse sobre todos los aspectos de la actualidad que afectan a la sanidad. Este es el caso del coronavirus, la viruela del mono o la ola de calor. Sin embargo, ahora, ha vuelto a pronunciarse sobre la covid-19, teniendo en cuenta el notable aumento de contagios que se está dando estas últimas semanas.

“Desde la trinchera: hoy guardia, ya llevo dos ingresos COVID, el perfil hasta ahora: pacientes mayores o vulnerables (habitualmente inmunodeprimidos, patologías crónicas..). Un factor común a todos: nadie se hizo pruebas de antígeno a su alrededor. PRUDENCIA: Si síntomas: test”, escribe el sanitario desde su cuenta oficial de Twitter, haciendo referencia a que vuelve a haber ingresados por covid, generalmente mayores, y que una de las principales causas es que la gente ya no se hace test de antígeno cuando tienen algún contacto estrecho o presentan síntomas. Siendo este uno de los motivos por los que se está volviendo a disparar el número de contagios.

“Sí, la gran mayoría, también hemos dado a muchos de alta”, responde a una seguidora que pregunta si se tratan de pacientes vacunados. “NO, NO LO ES. No entiendo como médico que no se hagan pruebas de detección, cuando está a tu disposición, es rápida, barata y da una información importante para cortar cadenas de transmisión. Pero esa es mi opinión”, contesta a una mujer que se queja de que en el centro de salud se negaron ha hacerles pruebas teniendo dos positivos por covid en casa.

Asimismo, posteriormente, el doctor hace una reflexión sobre la situación actual de la pandemia: “Si aumentan casos, aumentan hospitalizaciones y muertes. Estrategias de control de casos, harían que el golpe de las olas fuera menor, pero no interesa. Nos hemos insensibilizado ante lo inimaginable hace 3 años, será objeto de estudio (…) No se contempla un factor clave: el Burnout sanitario: Nunca había visto al personal tan machacado y desmotivado, y nos va a costar remontar. Esto ya lo estamos pagando todos”.

“Aunque los pacientes mayores están en riesgo ante un virus respiratorio, ya no vemos esas horribles neumonías bilaterales que nunca se nos olvidarán, y eso sin duda, es gracias a las vacunas. Si las nuevas variantes (BA4/BA5) reinfectan como estamos viendo incluso a OMICRON, y están tan alejadas de esta por las mutaciones, habrá que ver el efecto de la 4 dosis en nuestros mayores. En todo caso, y ante la nula protección que les brindamos… Pocas alternativas quedan”, agrega.

“Si pudimos crear en unos meses unas vacunas específicas con una efectividad mayor del 90%, ¿por qué ahora no podemos crear una panvacuna esterilizante? ¿Llegará la vacuna de nuestro querido Dr.Enjuanes? Por qué volvemos a depender de vacunas extranjeras cuando hemos desarrollado una vacuna bivalente (HIPRA) en España a la que deberíamos apoyar, potenciar e invertir en su desarrollo? Tener una vacuna propia (desarrollo,producción...) es una ventaja estratégica mundial”, zanja, haciendo referencia a la importante de dar con una vacuna en nuestro país.

