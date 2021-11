La dieta que ha seguido Arkano antes de 'MasterChef Celebrity' para ponerse en forma: lo cuenta él mismo

Arkano es un reconocido rapero español, ya que acaparó toda la atención en las batallas de gallos cuando tan solo era un niño en Alicante. En 2015, se convirtió en el campeón internacional de la Red Bull Batalla de Gallos y, un año después, batió un récord Guinness al estar improvisando 24 horas 34 minutos 27 segundos, con pausas de solo tres segundos para comer y beber, en la Puerta del Sol de Madrid.

Desde entonces, no ha dejado de tener éxito en su carrera y ha colaborado con reconocidos artistas como Alejandro Sanz, Melendi, Rosana, Love of Lesbian o Café Quijano. Asimismo, tiene una gran proyección mediática, ya que ha participado en varios programas de televisión. En la quinta edición de 'La Voz Kids' fue el asesor de Melendi y, este año, ha sido concursante de 'MasterChef Celebrity 6'.

Durante el talent culinario, el artista se ha mostrado tal cual es y ha sorprendido tanto a sus compañeros como al jurado. Todos le han descrito como una persona alegre y positiva, a pesar de la complicada infancia que pasó por el acoso escolar que sufrió. "Eres todo un descubrimiento, como persona y como artista", le decían.

Al llevar tantos años en el ojo público, todos sus seguidores se han percatado de su gran cambio físico desde que emprendió su carrera. Dando el revuelo que causó su perdida de peso, fue el propio rapero quien quiso resolver las dudas y pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales.









"Hacer deporte y comer sano"

"Estoy en Alicante, que he salido a correr un rato. De repente, me ha nacido el impulso de hacer este vídeo porque estoy harto de que me enviéis mensajes, me pongáis comentarios y todo este tipo de cosas... Preguntándome que cómo he perdido peso", comenzaba diciendo el rapero. "Es tan simple como hacer deporte y comer sano. Obviamente, no voy a subir vídeos ni fotos yendo al gimnasio y cosas de esas porque no es algo que me nazca y no me va ese postureo, realmente. Si en algún momento estoy contento y feliz y me apetece hacerme una foto o un vídeo haciendo gimnasia, lo haré. O movidas como esta, que llego de correr", comentaba.

"Que no os coman la cabeza. No hay dietas milagrosas, no hay caminos fáciles. El único modo de bajar de peso, si te apetece o para estar a gusto contigo mismo, estar feliz o tener más energía, es hacer deporte y comer sano. Ya está", explicaba Arkano, dejando claro que solo tienes que perder peso si así lo quieres y la única manera de hacerlo de forma saludable es controlando la alimentación y haciendo ejercicio. "Lo hago por encontrarme mejor conmigo mismo, no por estética", zanjaba.

¿Que cómo he bajado de peso? Solo hay un camino y no es ningún secreto. pic.twitter.com/9XptvwIFvD — Arkano (@SmoothArkano) December 12, 2017





Tal y como muestra en sus redes sociales, el culpable de su drástico cambio físico es una buena alimentación y seguir un entrenamiento. En sus publicaciones se le puede ver realizando entrenamientos de manera habitual, jugando al pádel, corriendo o en el gimnasio.

Con la ayuda de varios profesionales, se aprecia cómo el rapero ha logrado lucir un físico más musculoso. En algunos de los vídeos que comparte desde su cuenta de Instagram se puede ver cómo hace series de dominadas, cuádriceps con barra o peso muerto con mancuernas.





Soy amante de lo bello y por ello solo os diría:

EN LA IMPERFECCIÓN SE ENCUENTRA LA ARMONÍA.



(Foto por UnderPlay) pic.twitter.com/sRocbgb9yw — Arkano (@SmoothArkano) September 1, 2016