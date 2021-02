Diego Arrabal desvela el reproche que lleva guardando a Emma García 19 años: "Al prinicpio..."

El pasado fin de semana, Emma García cumplió 19 años en Madiaset. Con motivo de su aniversario, 'Viva la vida' emitió un vídeo, en forma de homenaje, que hacía repaso de su trayectoria en la cadena. En las imágenes se podía ver a una joven Emma pasando por diferentes platós: 'A tu lado', 'El juego de tu vida', 'Supervivientes' o 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Yo creo que soy de los que hace más tiempo que la puede conocer, junto con Makoke y Carlos Pérez Gimeno, pero, de verdad, al principio, era como muy borde", confesó Diego Arrabal, refiriéndose a la primera vez que coincidió con García en un programa, dejando claro que su primera impresión no fue buena. "¿Yo?", le preguntó la presentadora, muy sorprendida por sus palabras.

"Cuando estabas en 'A tu lado'. Además, lo hablábamos por detrás. Has cambiado por completo, pero sigues siendo dura en el trabajo", explicaba el colaborador. "Una cosa es dura y otra es borde", se justificó García, sin dar crédito al averiguar que parte del equipo de 'A tu lado' tenían esa imagen de ella.

"Es que yo llegué aquí y flipé. Yo venía de ETB y, cuando llegué aquí, el primer día ya la tuve. Dije: 'O me impongo o...'", explicó la conductora del espacio para aclarar por qué presentaba esa actitud en sus primeros días en la cadena.

A raíz de esto, la comunicadora quiso contar una anécdota de su primer día en Mediaset. El equipo le dijo que le iban a planchar el pelo sin lavárselo antes, pero ella se negó al pensar que no quedaría bien. Al programa le entró la prisa al saber que el consejero delegado estaba esperando. "Pues que venga y le cuento mi problema", respondió ella, mientras seguía negándose a las insistencias.

"Me echaste del plató"

"Yo llegué un domingo y tuvimos una especie de piloto del programa del lunes. Recuerdo que llegué, no conocía a nadie y me dijeron: 'Te vamos a alisar el pelo, pero no te vamos a lavar la cabeza'. Y yo dije: 'Pues no'. Y ellos: 'Que tenemos al consejero delegado esperando'. ¡Pues que viniese el consejero delegado!", recordó.

Sin embargo, Arrabal no pareció creerse sus justificaciones, ya que mantenía que el carácter de la presentadora de 'Viva la vida' entró muy fuerte en la cadena. "A mí me echaste del plató al tercer día", le reprochó. "Pero no era borde. Creo que yo veía ciertas cosas... Entonces, lo que tenía era cierta personalidad, ciertas cosas claras. Luego era una pava para otras", aclaró García.

Para quitar hierro al asunto, García recordó otra anécdota, esta vez de cuando presentaba 'El juego de tu vida'. Ella desconocía las preguntas que harían a los participantes durante el programa, sin embargo, aseguró que "observando y antes de saber si era verdad o mentira, yo ya sabía si era verdad o no viendo su cara". Además, reconoció que intentaba hablar abiertamente de temas sexuales para no escandalizarse con las preguntas al entrar en plató.