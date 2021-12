Desvelado el verdadero motivo por el que Verónica Forqué abandonó 'MasterChef Celebrity'

El pasado lunes, 13 de diciembre, la Policía Nacional halló el cadáver de Verónica Forqué en su domicilio. Tal y como se ha comunicado, la actriz decidió quitarse la vida en su vivienda a los 66 años. La última polémica aparición televisiva de la artista fue en 'MasterChef Celebrity', talent de La 1 en la que se quedó a las puertas de la final. Por este motivo, muchos han citado a este programa de cocina a la hora de preguntarse el motivo por el que la actriz habría decidido decir adiós.

Desde entonces, el espacio de TVE se encuentra en el punto de mira. Incluso, el pasado jueves, el Consejo de Administración aprobó la realización de una auditoría para controlar todos los costes de producción y controlar la parte más de reality del programa. Esto se debe a que muchos acusan al concurso del fallecimiento de Forqué, dado que creen que ejercen demasiada presión sobre los concursantes.

Estos rumores se potenciaron cuando los fieles espectadores del espacio recordaron el momento en el que la actriz decidía abandonar el concurso. "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado 10 semanas, de las mejores experiencias de mi vida. Usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Que bien lo estoy pasando y que lástima siento por no poder estar a la altura pero es que no cuerpo, mi cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena", decía entonces Forqué.

Sin embargo, Verónica Forqué volvió al programa, a la final del concurso, donde al ser preguntada por su estado, indicó que estaba "regular": "Necesito descansar. En la última prueba de cocinado de equipo me agoté y entonces no doy más... Hay que ser coherente, procuro serlo, y humilde y, si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar".









"En el programa la utilizaron para crear conflicto"



No obstante, según ha contado Beatriz de la Gándara, una de las amigas más íntimas de la actriz, a 'El País, Forqué no se marchó del programa "por depresión, ni por tristeza", sino por dar positivo en coronavirus. "Tras su salida de las grabaciones de ‘Masterchef’ [primavera de 2021] nos fuimos a comer y me contó que se había ido porque se había infectado de Covid. ‘Bendita Covid que me ha permitido irme del programa’, me dijo", contaba.

"Esto es algo que no se ha querido explicar. Su salida no fue por depresión ni por tristeza, eso me comentó. Verónica aseguró que se lo había pasado muy bien en el programa pero que, a veces, se ponía muy nerviosa y que no se reconocía en algunas reacciones que había tenido. Tras el verano, la volví a encontrar tristona", contaba De la Gándara, dejando claro que la depresión volvió a la vida de Forqué después de participar en el talent culinario.

No obstante, cree que el espacio de La 1 no lo hizo bien al exponer así a una persona como la actriz, quien tenía problemas de salud mental: "Me dolieron las cosas que se dijeron de ella por ‘Masterchef’. Verónica entró voluntariamente y no porque tuviera problemas económicos, sino porque quería estar ocupada en algo. Yo creo que no era el momento y en el programa la utilizaron para crear conflicto. La dejaron en pelotas frente a los tiburones de Twitter".